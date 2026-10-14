Josip Škorić, bivši šef Hrvatskih šuma nagodio se s Uskokom: Saznao kaznu za primanje mita

Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić nagodio se s Uskokom u slučaju primanja mita za pogodovanje tvrtki Chemosignal. Osuđen je na rad za opće dobro, uz kaznu od 15 tisuća eura, a oduzeto mu je i šest tisuća eura za koje se vjeruje da je dobio kao mito. Kako se Škorić odrekao prava na žalbu, presuda je odmah postala pravomoćna.

I nije jedini, prošli tjedan, nagodili su se i drugi optuženi. Silvijo Čamber, bivši direktor Sektora za promet u Hrvatskim autocestama (HAC), Anđelko Šćukanec, umirovljeni profesor Fakulteta prometnih znanosti i Darko Babić, predstojnik jednog od fakultetskih zavoda. Krivnju je priznala i tvrtka Chemosignal, u vlasništvu Ščukanca, a sve navedene USKOK je teretio za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zloporabu položaja i ovlasti. Čamber je osuđen na 11 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 17.500 eura koju mora platiti u roku od 12 mjeseci. Oduzeta mu je i protupravno stečena imovinska korist od 21.900 eura, a mora platiti i 3.000 eura sudskih troškova.

Ščukanec je osuđen na jedinstvenu uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 85.000 eura koju mora platiti u roku od godinu dana. Kod njega nema oduzimanja imovinske koristi, jer je prema optužnici nije ni imao, no mora platiti 5.000 eura sudskih troškova. Njegova tvrtka Chemosignal novčano je kažnjena s 10.000 eura, te mora platiti i 1.000 eura sudskih troškova. Što se tiče Babića, on je uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine te mora platiti 3.000 eura sudskih troškova.

Zagreb: Josip Škorić, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta sklopio sporazum s USKOK-om | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema optužnici, Ščukanec se teretio da je od Čambera od 2023. do lipnja 2025. tražio da pogoduje njegovoj tvrtki, odnosno da omogući njegovoj tvrtki da dobije poslove s HAC-om. Kao protuuslugu ponudio mu je financiranje radova i opremanja kuće, što je Čamber prihvatio. USKOK je u optužnici navodio da je Ščukanec od siječnja do studenoga 2024. platio najmanje 21.900 eura za radove koje su u Čamberovoj kući izveli zaposlenici dvaju obrta. Nakon toga je, tvrdio je USKOK, Čamber intervenirao kada je ponuda zajednice ponuditelja u kojoj je sudjelovao Chemosignal, iako najpovoljnija, odbijena zbog tehničke pogreške. USKOK je Čambera teretio da je direktora tvrtke koja je dobila posao zatražio da Chemosignal angažira kao podizvođača na radovima za HAC.

Ščukanec se teretio i da je kao vlasnik tvrtke te bivši predstojnik Zavo

Zagreb: Josip Škorić, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta sklopio sporazum s USKOK-om | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

da za prometnu signalizaciju i počasni profesor Fakulteta prometnih znanosti, od Josipa Škorića, koji je u inkriminirano vrijeme bio predsjednik Uprave Hrvatskih cesta tražio da pogoduje njegovoj tvrtki i s njom povezanim osobama. Za uzvrat mu je prema navodima USKOK-a ponudio podmirivanje privatnih troškova Škorića i njemu bliskih osoba. USKOK je Ščukanca teretio i da je od Darka Babića, predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju tražio da Fakultet prometnih znanosti plati ugostiteljske usluge koje su koristili Škorić i s njim povezane osobe. Babić se teretio da je u travnju i svibnju 2024. odobrio plaćanje 3.911 eura troškova za koliko je bio oštećen Fakultet prometnih znanosti. Prema optužnici, USKOK je teretio Ščukanca i da je njegova tvrtka u svibnju 2024. Škoriću platila oko 997 eura za boravak u jednom hotelu u Rovinju, a teretilo ga se i da je tijekom lipnja i srpnja 2024. za Škoriću bliske osobe osigurao avionske karte na relaciji Zagreb-Berlin Zagreb i Zagreb -Doha- Hong Kong - Doha - Zagreb vrijedne 2.424 eura. USKOK je tvrdio i da je u srpnju 2024. dogovorio kupoprodaju automobila Škorićevu rođaku uz obročnu otplatu te obećao Škoriću da će podmiriti dio kupoprodajne cijene od 40.899. eura.

Za sve te pogodnosti, Škorić je, tvrdio je USKOK poduzeo sve što je mogao kako bi Hrvatske ceste nabavile sustav za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, nakon čega bi poslove na tom sustavu dobile osobe i tvrtke povezane sa Ščukancem i Chemosignalom. Uprava Hrvatskih cesta, na čijem je čelu u inkriminirano vrijeme bio Škorić, odobrila je uvrštavanje sustava u plan nabave, nakon čega je u kolovozu 2024. pokrenut postupak javne nabave. No nabava na koncu nije provedena jer je Škorić u rujnu 2024. podnio ostavku. Nedugo nakn toga uhićen je prvi put.

Nastavio je raditi za Hrvatske ceste na mjestu savjetnika za plaću od tri i pol tisuće eura.

Škorić ima još jednu optužnicu na sebi, također za primanje mita. I tu ga terete da je pogodovao drugima u zamjenu za poklone, putovanja, automobil i radove. Uz njega su još optuženi njegov rođak Zoran Škorić i bliska prijateljica Sandra Bajtl. Terete se za primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju jer je prama USKOK-u, Škorić sredio da njegovi suoptuženici dobiju poslove s HC-om, a za uzvrat, oni su mu se "odužili" materijalnim uslugama koje su uključivale plaćanje večera, izradu odijela, radove na kući i automobil, sve u vrijednosti od ukupno 129.507 eura.

Pitali smo Hrvatske ceste hoće li Škorić ostati zaposlen, evo što kažu:

- Od nadležnih institucija zatražit ćemo dostavu nagodbe kako bismo, nakon uvida u njezin sadržaj, utvrdili postoje li osnove za eventualno daljnje postupanje u vezi s radnim odnosom Josipa Škorića - rekli su za 24sata.

