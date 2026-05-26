Josipa Perišić (32) nestala je kod Imotskog. Jeste je vidjeli?

Josipa Perišić (32) 13. svibnja udaljila se s mjesta prebivališta u Donjem Prološcu u Imotskom, a potraga još traje. Visoka je 170 centimetara, ima crnu ravnu kosu, kestenjaste oči, srednji nos i srednje uši, piše na stranici nestali.gov.hr.

Iz policije mole za pomoć u njezinom pronalasku...

- Ukoliko ste vidjeli ovu osobu ili posjedujete informacije o nestaloj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Informacije možete dostaviti i putem stranice nestali.gov.hr - piše na stranici.