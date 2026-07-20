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Užas kod Josipdola: Maloljetnik poginuo u prevrtanju auta...

Piše HINA,
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Užas kod Josipdola: Maloljetnik poginuo u prevrtanju auta...
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Prema prvim informacijama Policijske uprave ličko-senjske, nesreća se dogodila oko 9.30 sati kada se automobil iz zasad neutvrđenih razloga prevrnuo na krov, pri čemu je poginuo maloljetnik

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak ujutro u mjestu Poljaki, na području općine Josipdol, smrtno je stradao maloljetnik, izvijestila je ličko-senjska policija.

Prema prvim informacijama Policijske uprave ličko-senjske, nesreća se dogodila oko 9.30 sati kada se automobil iz zasad neutvrđenih razloga prevrnuo na krov, pri čemu je poginuo maloljetnik.

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Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji se provodi uz prisustvo zamjenika Županijskog državnog odvjetnika, izvijestila je policija.

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