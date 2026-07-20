Prema prvim informacijama Policijske uprave ličko-senjske, nesreća se dogodila oko 9.30 sati kada se automobil iz zasad neutvrđenih razloga prevrnuo na krov, pri čemu je poginuo maloljetnik
CESTA UZELA JOŠ JEDAN ŽIVOT
Užas kod Josipdola: Maloljetnik poginuo u prevrtanju auta...
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U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak ujutro u mjestu Poljaki, na području općine Josipdol, smrtno je stradao maloljetnik, izvijestila je ličko-senjska policija.
Prema prvim informacijama Policijske uprave ličko-senjske, nesreća se dogodila oko 9.30 sati kada se automobil iz zasad neutvrđenih razloga prevrnuo na krov, pri čemu je poginuo maloljetnik.
Na mjestu događaja u tijeku je očevid koji se provodi uz prisustvo zamjenika Županijskog državnog odvjetnika, izvijestila je policija.
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