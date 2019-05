Josipovićeva stranka nestaje, ali zadržao je gradski prostor

Manje od mjesec dana nakon što su osnovani 2015. godine, stranka bivšeg predsjednika Ive Josipovića Naprijed Hrvatska dobila je od Milana Bandića prostor na atraktivnoj lokaciji u centru Zagreba.

Najamnina, kao i ostalim strankama, izuzetno je niska. Za oko 200 četvornih metara u Ulici Pavla Hatza plaćaju mjesečno 1250 kuna s PDV-om, što im je trošak od 6,2 kune po kvadratu. Stranka je uložila u uređenje prostora. No nakon gotovo četiri godine postojanja Josipovićeva stranka se odlučila spojiti s SDP-om. Prije 20 dana potpisan je sporazum o spajanju. Stranke dobivaju prostorije za rad od Grada ako imaju zastupnike u Saboru, Skupštini ili vijećima gradskih četvrti, a Naprijed Hrvatska prestaje postojati pa bi trebali vratiti prostorije Zagrebu.

- Nismo dobili zahtjev navedene stranke za povrat prostora - odgovorili su službeno iz Zagreba.

Josipović je objasnio zašto će stranka nastaviti i dalje koristiti prostor.

- Stranka još nije ugašena. To će ići postupno i potrajat će možda godinu do godinu i pol. To je ozbiljni postupak. Kad se stranka ugasi, vidjet ćemo može li SDP nastaviti koristiti prostor kao pravni sljednik, a ako ne, onda ćemo ga vratiti - objasnio je Josipović.

Stranka ima pravo korištenja prostora do svibnja 2021. godine pa će ga, ako dovoljno razvuku gašenje, moći koristiti čitavo vrijeme. Naprijed Hrvatska inače ima jednog zastupnika u Skupštini, Renata Petaka, koji je iznimno kritičan prema Bandiću. I on će vjerojatno ostati u stranci do gašenja inače bi izgubili 51.000 kuna koje dobivaju od Grada Zagreba.

Prostor su dobili nakon osnivanja 2015. s obrazloženjem da imaju dva vijećnika gradskih četvrti koji su im prešli. Tih 200 kvadrata u centru su iznimno veliki prostor za tako malu stranku. Usporedbe radi, Živi zid, koji ima tri saborska zastupnika i vijećnike u gradskim četvrtima, nije dobio prostor od Zagreba. Josipovićeva stranka neće imati pravo povrata novca koji su uložili u prostor kad ga jednom vrate, odgovorili su nam iz Zagreba.