Josipu Klemmu sud po četvrti put odgodio odlazak u zatvor

<p><strong>Josipu Klemmu</strong> još jednom je odgođen odlazak na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne i to do 16. studenog, zbog zdravstvenih razloga. Potvrdio je to glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu, Krešimir Devčić, za <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/josip-klemm-i-dalje-je-na-slobodi-sud-mu-je-i-cetvrti-put-odgodio-odlazak-u-zatvor/">Telegram</a>.</p><p>Klemmu je ovo četvrta odgoda odsluženja kazne za pravomoćnu presudu zbog zlouporabe u gospodarskom poslovanju. Prvo su mu lani odgodili zatvor zbog započetog posla, a potom je u siječnju završio u bolnici nakon prometne nesreće. Zbog zdravlja mu je odsluženje odgođeno do ožujka, a potom su uslijedile još dvije odgode.</p><p>Klemm je za Index kratko rekao da je sad odgoda bila zbog korone te da je spreman ići, čim ga pozovu.</p>