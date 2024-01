Joško Klisović o izgradnji centra u Resniku: 'Ne znamo koliko će to točno koštati građane...'

Marina Ivandić komentirala je u emisiji "Otvoreno" odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je najavio izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku do 2028. godine. Ivandić je iznijela glavne benefite prijedloga gradonačelnika Tomaševića u vezi s tim da se raskine koncesijskog ugovora za pročistač otpadnih voda Grada Zagreba. Riječ je o ugovoru koji je sklopljen 2000. godine između Grada Zagreba i privatne tvrtke Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. (ZOV) pri čemu je koncesija predviđena do kraja 2028. godine.

- Bez raskida ugovora Grad bi bio obavezan dobiti suglasnost od privatnog koncesionara za svaki korak i potez koji se na zemljištu radi. Osim toga, grad bi trebao izgraditi i treći stupanj pročistača otpadnih voda. To je projekt vrijedan 94 milijuna eura. Moguće je dobiti europsko financiranje jedino ako je gradska tvrtka ta koja upravlja samom građevinom. Na to se nadovezuje i pitanje dobivanja europskog financiranja za projekt Zagreb. To je ogroman projekt, vrijedan 320 milijuna eura, a koji će modernizirati i osuvremeniti cjelokupnu mrežu vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebu. I za to nam je također potreban upravo ovaj potez, odnosno stupanje u posjed nad tim zemljištem i samom građevinom - rekla je Ivandić.

Dodaje i da je benefit ovakvog poteza je potencijalna financijska ušteda koja proizlazi iz toga, budući da bi u idućih pet godina građani Zagreba trebali platiti još 420 milijuna eura do kraja koncesijskog ugovora, jer on treba biti završen u prosincu 2028, a na takav potez se odlučilo nakon detaljne analize, koju je provela renomirana konzultantska kuća.

Mario Župan (HDZ), zastupnik u Gradskoj skupštini kazao je da je koncesionar izgradio pročišćivač otpadnih voda koji Zagreb nije imao te kako smatra da se u posljednje tri godine ništa nije napravilo.

- Sad idemo u neki proces koji, kako je rekao i danas predsjednik Skupštine Klisović, za koji ne znamo u koji zapravo proces idemo. Ne znamo kako će koncesionar reagirati. Što će reći arbitraža ako se koncesionar i grad Zagreb ne dogovore i koliko će koštati to građane grada Zagreba - naglasio je Župan.

Dotakao se i odrona na Jakuševcu.

- Što se čekalo kada su se dogodila dva odrona na Jakuševcu? Nema više ni sanacije Jakuševca. Što je s Jakuševcem? Mislim da su ovo dobri PR potezi gdje se prebacuje fokus javnosti sa Jakuševca na neku novu priču - zaključio je.

Trpimir Goluža (Most), zastupnik u Gradskoj skupštini, upozorio je kako je ovo posve neozbiljan pristup rješavanju jednog mega projekta.

- Ovo je samo jedan lijepi primjer, način na koji Možemo! upravlja gradom Zagrebom. Dakle, oni potpuno "autistično" vode politiku u jednom, rekao bih, uskom, polutajnom krugu u kojem nedostaje stručne ekspertize. Osim što nedostaje stručne ekspertize, nema tu niti javno objavljene dokumentacije. To je jedna politika, ja bih rekao, na prepad, gdje se zapravo donose neka polurješenja koja se onda u praksi pokazuju kao loša i traže se nekakve korekcije tih rješenja. To naravno niti ne čudi, jer na vlasti je jedna posve nesposobna, nestručna gradska uprava koja olako ulazi i najavljuje projekte koje nije kadra ostvariti i ja bih im preporučio da se na kraju svog mandata ne upuštaju u ovako velik projekt jer ga neće moći realizirati - kaže Goluža.

Joško Klisović (SDP), predsjednik Gradske skupštine rekao je da se ne zna koliko bi nakon raskida ugovora s koncesionaru njemu trebao platiti Grad Zagreb, ali da će se u slučaju, ako ne dođe do sporazuma koncesionara i Grada ići na arbitražu, koja će onda odrediti iznos.