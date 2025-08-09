Obavijesti

KAPETANA PUSTILI IZ ZATVORA

Jozo Bekavac: Kratko sam se čuo s bratom, još je u šoku, ne može vjerovati da se vratio kući

Piše Helena Tkalčević,
Split: Jozo Bekavac, brat kapetana duge plovidbe zatočenog u Turskoj | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ni brat kapetana Marka Bekavca nije znao da će ga pustiti na slobodu. Da mu je brat stigao u Hrvatsku, Jozo Bekavac saznao je u subotu ujutro. Naravno, svi su presretni

Nisam još vidio brata, on je došao jutros, još mu ništa nije jasno. Čuli smo se kratko na telefon, još je u šoku i nevjerici, treba mu malo vremena da se slegnu dojmovi, ne krijući veselje kazao nam je Jozo Bekavac, brat kapetana Marka Bekavca koji je u subotu ujutro stigao u Hrvatsku nakon što je nevin proveo gotovo dvije godine u turskom zatvoru.

Podsjetimo, kapetan Bekavac bio je u Turskoj osuđen na 30 godina zatvora nakon što je droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u turskoj luci Eregli. Od početka je tvrdio da je nevin, no dokazati to bilo je i više nego izazovno.

MARKO BEKAVAC Grlić Radman: Bekavac je oslobođen zajedničkim radom hrvatskih institucija
Grlić Radman: Bekavac je oslobođen zajedničkim radom hrvatskih institucija

- Bitno da je sad to završeno sretno i da su ga pustili, to je najvažnije. Nisam uopće bio svjestan o čemu se radi, jutros mi je čovjek iz Veleposlanstva poslao poruku da je sve u redu i da pozdravim kapetana. Gledao sam, što je sad ovo. Jučer me zvao, mislio je da ga premještaju u drugi zatvor i rekao mi je da pitam odvjetnicu i njegovog odvjetnika u Turskoj o čemu se tu radi. Ni odvjetnik nije znao da su ga pustili. To je sve bilo nešto naglo - još pod dojmom ispričao je Jozo.

Zahvalio je Vladi, svima, i novinarima što su držali tu priču živom.

- Najgore je kada ide u zaborav. Što bi mi ovdje rekli - ako dite ne plače, mater ga zaboravi. Sad je on sretan, normalno, svi smo sretni. Neka se stabilizira malo pa će se sam ispričati svoje dojmove. Sad je na Čiovu s obitelji - presretan je kapetanov brat.

Zadovoljstvo nije krio ni glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan, kojemu su sretnu vijest javili u subotu rano ujutro iz Veleposlanstva RH u Ankari.

- Čuli smo se s Udrugom kapetana i svima koji su bili uključeni, iznimno nam je drago. Ne znamo još detalje, ne znamo još njegov pravni status, ali ono što je najvažnije se dogodilo, čovjek je došao kući, sve ostalo ćemo lako riješiti u hodu - kaže Melvan, koji se još nije čuo s Bekavcem.

- Nisam ga još zvao, neka dođe sebi, neka se privikne na ideju da je slobodan i da je napokon ponovno doma i onda ćemo lako dalje, nema žurbe. Nažalost, ima jako puno ovakvih slučajeva po svijetu, daleko da je ovo jedini slučaj. Imate doslovce na stotine ovakvih slučajeva u različitim zemljama, u različitim sustavima, pod različitim optužbama... Pomorci su kriminalizirani diljem svijeta. Možda je bilo specifično što je riječ o turskom pravosuđu koje je vrlo specifično, vrlo zahtjevno i teško. Najmanja zapriječena kazna tamo za ovakve stvari je 30 godina zatvora - govori nam Melvan.

EMOTIVAN POSJET U TURSKOJ Obitelj kapetana Bekavca: 'Bili smo kod njega u zatvoru, dobro je. Nitko ga ne dira i maltretira'
Obitelj kapetana Bekavca: 'Bili smo kod njega u zatvoru, dobro je. Nitko ga ne dira i maltretira'

Osobno je bio na sva tri ročišta koja su se održala u Eregli u Turskoj i pratio slučaj.

- Naše kolege iz Turske su također bile tamo, oni su nam cijelo vrijeme pomagali, prevodili i radili što treba. Tu je bila obitelj, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje je stvarno napravilo dobar posao. Odradili su preko 100 posto svojih mogućnosti. Mislim da je ta nekakva zajednička koordinacija donijela rezultate - smatra sindikalist.

