Premijer Andrej Plenković rekao je danas da se ništa nije promijenilo oko ulaska u Hrvatsku na dan izbora te da i dalje stoji 12 sati kao i svakog drugog dana. Govoreći o izborima u Zagrebu rekao je da nije bilo ničeg neuobičajenog i da uvijek ima tonova koji su izvan okvira.

- Loše je kada se govore laži, napada na osobnoj razini i difamira obitelj - rekao je i dodao da je Filipović to doživio, što pokazuje da je on najbolji.

A potom se okrenuo i na Zorana Milanovića, koji mu upravo odgovara iz Majskih Poljana. Njegovu izjavu možete pratiti OVDJE.

- Jedinu zadaću ima da sipa salve uvreda na osobnoj razini. On ima agendu vrijeđanja svih koji misle drukčije. Jučer plače da mi ne smijemo napisat priopćenje s citatima profesorice Đurđević, jer da kršimo Ustav. Kakav je to totalitaristički pristup! - rekao je Plenković.

- Vičeš na sve ostale da ušute, a kad ti netko od kandidata pokaže činjenice, onda kažeš da se ne smijemo miješati. Mi odgovaramo onako kako je primjereno. HDZ je stranka na vlasti, koja je dobila dva mandata u nizu - rekao je.

Nemam drugog izbora, nego u fušu odgovarati, da ne bi ispalo da imamo naciju eunuha i šutljivih jadničaka.

Na pitanje jesu li takve izjave zasjenile kampanju, Plenković je odgovorio:

- Što on više pomaže njima, to je Grbin nevidljiviji. Možda im pomogne tu i tamo, da prežive, ali da će ostvariti iskorak, teško.

Oko pitanja čini li mu se da je ovo otišlo predaleko, kaže da treba ovo gledati s aspekta njegove pozicije.

- Svi ljudi koji su napadnuti na najvulgarniji način, imaju svoj dignitet. Nismo mi koji smo počeli s ovakvim uvredama. Ne možete u politici drugačije. Ne ide. Mi imamo svoj posao i radit ćemo ga. Moj posao je da svi u Hrvatskoj imaju plaće. Imamo više osiguranika nego što smo ih imali lani, i godinu prije - rekao je Plenković.

- Što je punchline? Budimo realni, da sve ovo što slušate od Milanovića govorim ja kao predsjednik HDZ-a, da govorim to mjesecima, pa nas bi vilama izbacili iz Banskih dvora, zapalili bi Gornji grad, tu (središnjica HDZ-a) bi bombe letjele kroz prozor. To su realnosti hrvatske političke scene. Imate isključivu i licemjernu ljevicu koja šuti jer joj paše da netko vulgarno i lažno napada HDZ. To je ta jadna i kukavička politička javnost koja šuti. Mi nismo tu da šutimo - rekao je Plenković.

Nastavio je i kako ćemo danas do kraja dana imati milijuntog građanina koji je primio prvu dozu cjepiva.

Na pitanje oko rasprave o Zlati Đurđević rekao je da ne zna kad će biti, da je to pitanje Sabora.