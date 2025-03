Jugo će i u utorak dizati valove, bit će grmljavine i pljuskova

Vrijeme će u utorak biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom. U istočnoj Hrvatskoj se očekuju obilniji lokalni pljuskovi, a u Lici i Dalmaciji kiša s grmljavinom. Najmanje kiše očekuje se na sjevernom Jadranu. Poslijepodne sa zapada očekuje se smirivanje i djelomično razvedravanje.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, još u prvom dijelu dana na srednjem i južnom dijelu jako i olujno jugo i južni vjetar. Navečer ponovno okretanje vjetra na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša većinom između 13 i 18 °C.

Kaštela: Olujno jugo podiglo valove | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

DHMZ za srijedu, četvrtak i petak prognozira promjenjivo i stabilno vrijeme. Povremeno će padati kiša, češće na Jadranu gdje lokalno može biti i grmljavine. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, u četvrtak i jak.

Na Jadranu umjereno i jako jugo, u srijedu i petak prema otvorenom moru i olujno. Temperatura zraka bez većih promjena.

