Junaci Marijine ulice: Selak Raspudić čak devet kandidata na listu stavila iz svoje ulice

Je li moguće da si je na listu stavila sve frendove iz ulice? - pitaju se korisnici interneta dijeleći fotografiju kandidacijske liste Marije Selak Raspudić za izbor članova vijeća gradske četvrti Trešnjevka - Sjever. Kandidatkinja za mjesto gradonačelnice Selak Raspudić našla se na meti komentara zbog liste koja sadrži čak devet kandidata iz iste ulice - Sokolgradske - u kojoj je registrirana i stranka Marija Selak Raspudić - nezavisna lista, a gdje kandidatkinja za gradonačelnicu i sama živi s obitelji, piše Jutarnji list.

Uz supruga Ninu Raspudića, na njezinoj listi našli su se prijatelji i poznanici Selak Raspudić, njih ukupno čak devet.

Pitali su i Selak Raspudić za komentar, evo što im je rekla:

- To je produkt činjenice koja očito šokira i zbunjuje moje oponente, a to je da ti ljudi žive u kvartu za koji su se kandidirali. Naravno, ne odmaže ni to sto smo se zajedno borili za infrastrukturno unapređenje kvarta, počevši od osvjetljenja dječjeg igrališta, i to sto smo u dobrim odnosima s našim susjedima, a što najbolje govori kakvi smo ljudi. Svaka zdrava lokalna politička priča počinje ispred svoje zgrade, ulice i kvarta i mogu samo izraziti žaljenje ako se moji protukandidati ne mogu pohvaliti sa sličnom podrškom na koju smo iznimno ponosni - navela je i upitala novinare zvone li na vrata i ljudi koji su se kandidirali na listama za mjesne odbore drugih protukandidata?

Jedan od roditelja koji vodi djecu u park u kojem se Raspudići druže sa susjedima kazao nam je da je Nino došao u parkić s papirima i zamolio jednu mamu da okupi druge mame.

- Par dana je to trajalo po parkiću. Govorili su da nije to politika na visokoj razini nego da se radi o tome da će urediti Trešnjevku, parking u Sokolgradskoj, svjetla u parkiću i to - tvrdi roditelj.