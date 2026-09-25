Jurčević napustio Most, Grmoja: 'Donosimo promjene, više je članova. Mijenjamo naziv'

"Predsjedništvo Mosta donijelo je odluke o promjenama u načinu funkcioniranja s obzirom na pojačan priljev članova i jačanja Mosta na terenu. Zbog brendiranja naše stranke odlučili smo da se klub zove samo Klub Mosta", pojašnjava Grmoja. Do sada se klub zvao Klub zastupnika Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića. Grmoja naglašava da "nikakve drame u ovoj situaciji nema".

"Ponudio sam kolegi Jurčeviću ostanak u našem Klubu, no i njemu je važno da se spominje i njegovo ime zbog njegovog osobnog brendiranja pa mu to nije odgovaralo. Ali to je to, razišli smo se u prijateljskoj atmosferi, bez ikakvih tenzija", poručuje.

Predsjednik Mosta najavljuje da će njihov Klub i dalje nastaviti surađivati s Jurčevićem oko zakonskih prijedloga i inicijativa, bez obzira na to što više neće biti s njima formalno u istom klubu.

Most se, ističe, organizacijski priprema za "preuzimanje najodgovornijih uloga u državnom vodstvu". Stoga, s ciljem veće vidljivosti stranke, Grmoja najavljuje i veći angažman na terenu u vremenu pred parlamentarne izbore. A kako bi imao više vremena posvetiti se obilasku Hrvatske, članovima i građanima, predsjednik Mosta dat će ostavku na mjesto predsjednika saborskog Odbora za pravosuđe. Tu će funkciju preuzeti Zvonimir Troskot.

"U utorak će na sjednici Odbora za pravosuđe biti raspravljeno izvješće glavnog državnog odvjetnika tako da će to biti vrlo vjerojatno zadnja moja sjednica koju ću odraditi kao predsjednik tog tijela", rekao je Grmoja.

I Jurčević potvrđuje da u pozadini ove odluke ne stoji nikakvo iznenadno neprijateljstvo.

"Predsjedništvo Mosta donijelo je odluku zbog njihove bolje vidljivosti, a kako nisam član Mosta, donio sam ovakvu odluku. Ali sve je normalno među nama, nema nikakve senzacije", kaže.

Dalje će u Saboru, dodaje, nastaviti sam, kao nezavisni zastupnik. "A onda ću vidjeti da li mi je bolje da uđem u neki Klub s nekim. No, nema panike", ističe.