Jurčević rekorder Sabora: Dobio čak 303 kazne u dvije godine!

Nezavisni zastupnik Josip Jurčević, član Kluba Mosta, rekorder je po broju javljanja u ovogodišnjem proljetnom zasjedanju Hrvatskog sabora, ali i po broju kazni koje je u Saboru dobio u protekle dvije godine, čak 303, što je oko pet posto svih izrečenih kazni. Od svibnja 2024., kada je konstituiran aktualni saziv Sabora, do sredine srpnja ove godine zastupnicima je izrečeno ukupno 5774 stegovne mjere, od čega se 303 odnose na samog Jurčevića.

U najvećem broju slučajeva, 261, dobio je opomenu, 42 puta mu je oduzeta riječ, a jednom je udaljen sa sjednice.

Mjeru udaljenja sa sjednice, najstrožu kaznu, predsjedavajući su u protekle dvije godine koristili vrlo rijetko, samo 17 puta, od čega 11 puta za zastupnike iz Kluba Mosta.

Rekorder po broju tih kazni, sedam, je Miro Bulj, dvije je 'upisao' Marin Miletić, a po jednu Nikola Grmoja i Jurčević.

Zagreb: Sabor o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Istu kaznu dobilo je i troje zastupnika iz Kluba SDP-a: Sabina Glasovac, inače potpredsjednica Sabora, Ivana Marković i Denis Kralj.

Sa sjednice je jednom bila udaljena i Ivana Kekin (Možemo).

Od zastupnika vladajuće koalicije po jedno udaljenje imaju HDZ-ov Ante Deur i Hrvoje Zekanović (HDS).

Za stegovnom mjerom predsjedavajući može posegnuti kad zastupnik govori o temi koja nije predmet rasprave, kad govori bez prethodnog odobrenja, kad upadicama ometa kolege, omalovažava ili vrijeđa njih ili predsjedatelja, kad se poziva na povredu Poslovnika, a zapravo replicira.

Zagreb: Sabor o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Praksa je da se prvo kreće s opomenom, pa ako se zastupnik na nju ogluši i nastavi po svome, oduzima mu se riječ, a u krajnjem slučaju ga se udaljava sa sjednice.

U nekim ranijim sazivima, zastupnike koji se nisu htjeli sami udaljiti iz sabornice, izvodila je saborska straža, a bilo je i onih koji su dobili dvodnevnu zabranu povratka u sabornicu.

Jurčevića po broju ukupno dobivenih kazni slijede Bulj (187), HDZ-ov Josip Borić (169), Miletić (168), Zekanović (158), Deur (150), Grmoja (137).

Po 130 kazni imaju zastupnice Možemo Sandra Benčić i Urša Raukar, Mostov Ivica Ledenko skupio ih je 115, HDZ-ova Majda Burić 112, a SDP-ovi Ivana Marković i Arsen Bauk po 114 i 109.

Kod svih prevladavaju one najblaže, opomene.