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Penavina Rezolucija prošla u Saboru: 'Nećemo pasivno gledati preglasavanje Hrvata'

Piše HINA,
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Penavina Rezolucija prošla u Saboru: 'Nećemo pasivno gledati preglasavanje Hrvata'
Zagreb: Ivan Penava o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva oporba u glasanje se nije uključila

Hrvatski sabor je u srijedu, posljednjeg dana proljetnog zasjedanja, izglasao Rezoluciju koju je predložio DP i kojom, kako je istaknuo predsjednik te stranke i potpredsjednik Sabora Ivan Penava, Hrvatska šalje poruku da neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva oporba u glasanje se nije uključila. Protiv je glasala Dalija Orešković (DOSiP), suzdržano je bilo dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće su podršku dali i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta te Ivica Baksa (NPS).

"Od sedam sadržajnih točaka koji je izvorni prijedlog Rezolucije sadržavao, 6 i pol je odstranjeno i dobili smo jednu vrlo razvodnjenu Rezoluciju, razvodnjenu limunadu. Mi ćemo ju podržati i ovakvu jer nam je stalo da se spominje hrvatsko pitanje", kazao je Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) uoči glasanja.

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Dodao je kako je to samo pokazatelj izostanka ozbiljne vanjske politike, a HDZ-ov Dario Pušić uzvratio kako Hrvatska nikada od rata nije snažnije zastupala položaj Hrvata u BiH nego danas.

"Dolaskom Andreja Plenkovića na mjesto premijera hrvatsko pitanje u BiH se podiglo i na europsku razinu, a rezultati su itekako vidljivi", ustvrdio je. 

Vi ste bili za građansku Bosnu protiv svog naroda kada je bilo najpotrebnije, poručio je Raspudiću HDZ-ov Ante Deur, a Raspudić naglasio kako je to neistina. 

Desna oporba: Rezolucija je razvodnjena

Most, također, smatra kako je konačni prijedlog Rezolucije "razvodnjen" te su zato podnijeli osam amandmana, među kojima su i neki zahtjevi koje je, ističu, DP predlagao prije usuglašavanja s HDZ-om. No, DP kao predlagatelj, i ostatak vladajućih su ih odbili. 

"Ivan Penava je danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva morali odustati pod pritiskom Plenkovića i njegovih mentora", kazao je Grmoja, nakon čega je Hrvoje Zekanović (HDS) preko mobitela pustio snimku na kojoj se čuje kako Grmoja uzvikuje "svi za Komšića".

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"Prijedlozi, tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica su priča koju mi tražimo 30 godina, to nije nikakva novost, no upozoravam da nam ne trebaju radikalizacija i sukob nego prijatelji i partneri u BiH i međunarodnoj zajednici", rekao je HDZ-ov Nevenko Barbarić. 

Predsjednik DP-a Penava naglasio je kako mu je posebno drago što se svi u sabornici, i lijevi i desni, slažu oko ključnog - jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda uz ostala dva naroda u BiH te potpore europskom putu BiH. 

"Iščitavajući nastupe predstavnika unitarističke politike unutar BiH, njih dogovor s Hrvatima ne zanima, nastavljaju raditi na dekonstituiranju položaja hrvatskog naroda u BiH. S ovom Rezolucijom jasno poručujemo da ćemo se tome jasno znati suprotstaviti", poručio je. 

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Rezolucijom se kroz devet točaka poziva Vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori i na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Pri tome, navodi se, Sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH kojima bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, "uključujući prijedlog o uspostavi zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH". 

U Rezoluciji stoji i da Sabor s osobitom pozornošću prati izborne procese u BiH te "pritom osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, izaslanika u domovima naroda te drugim tijelima".

Rezolucijom, usklađenoj na razini parlamentarne većine, a prvenstveno s HDZ-om, Hrvatima u BiH daje se institucionalna podrška Republike Hrvatske u osnaživanju njihova političkog položaja te se pripadnike hrvatskog naroda koji imaju državljanstvo BiH poziva da ostvare svoje biračko pravo na predstojećim općim izborima 4. listopada radi ostvarivanja svoje legitimne zastupljenosti. 

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Vladu se poziva da nastavi pružati financijsku i političku podršku različitim institucijama hrvatskog naroda u BiH, na korištenje svih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama u Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama kako bi se zaštitili interesi Hrvata u BiH, te ističe potpora europskom putu BiH.

Sve hrvatske državne institucije poziva se na nastavak suradnje s Hrvatskim narodnim saborom BiH, Parlamentarnom skupštinom BiH i ostalim institucijama u okviru međuparlamentarne suradnje.

U preambuli Rezolucije, između ostalog, ističe se i povijesna uloga Herceg-Bosne i Hrvatskog vijeća obrane, a vrednovanje uloge Herceg-Bosne u obrani hrvatskih krajeva u BiH, istaknuo je Penava, osobito je važno za Domovinski pokret.  

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