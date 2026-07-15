Penavina Rezolucija prošla u Saboru: 'Nećemo pasivno gledati preglasavanje Hrvata'

Hrvatski sabor je u srijedu, posljednjeg dana proljetnog zasjedanja, izglasao Rezoluciju koju je predložio DP i kojom, kako je istaknuo predsjednik te stranke i potpredsjednik Sabora Ivan Penava, Hrvatska šalje poruku da neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva oporba u glasanje se nije uključila. Protiv je glasala Dalija Orešković (DOSiP), suzdržano je bilo dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće su podršku dali i nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta te Ivica Baksa (NPS).

"Od sedam sadržajnih točaka koji je izvorni prijedlog Rezolucije sadržavao, 6 i pol je odstranjeno i dobili smo jednu vrlo razvodnjenu Rezoluciju, razvodnjenu limunadu. Mi ćemo ju podržati i ovakvu jer nam je stalo da se spominje hrvatsko pitanje", kazao je Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) uoči glasanja.

Dodao je kako je to samo pokazatelj izostanka ozbiljne vanjske politike, a HDZ-ov Dario Pušić uzvratio kako Hrvatska nikada od rata nije snažnije zastupala položaj Hrvata u BiH nego danas.

"Dolaskom Andreja Plenkovića na mjesto premijera hrvatsko pitanje u BiH se podiglo i na europsku razinu, a rezultati su itekako vidljivi", ustvrdio je.

Vi ste bili za građansku Bosnu protiv svog naroda kada je bilo najpotrebnije, poručio je Raspudiću HDZ-ov Ante Deur, a Raspudić naglasio kako je to neistina.

Desna oporba: Rezolucija je razvodnjena

Most, također, smatra kako je konačni prijedlog Rezolucije "razvodnjen" te su zato podnijeli osam amandmana, među kojima su i neki zahtjevi koje je, ističu, DP predlagao prije usuglašavanja s HDZ-om. No, DP kao predlagatelj, i ostatak vladajućih su ih odbili.

"Ivan Penava je danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva morali odustati pod pritiskom Plenkovića i njegovih mentora", kazao je Grmoja, nakon čega je Hrvoje Zekanović (HDS) preko mobitela pustio snimku na kojoj se čuje kako Grmoja uzvikuje "svi za Komšića".

"Prijedlozi, tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica su priča koju mi tražimo 30 godina, to nije nikakva novost, no upozoravam da nam ne trebaju radikalizacija i sukob nego prijatelji i partneri u BiH i međunarodnoj zajednici", rekao je HDZ-ov Nevenko Barbarić.

Predsjednik DP-a Penava naglasio je kako mu je posebno drago što se svi u sabornici, i lijevi i desni, slažu oko ključnog - jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda uz ostala dva naroda u BiH te potpore europskom putu BiH.

"Iščitavajući nastupe predstavnika unitarističke politike unutar BiH, njih dogovor s Hrvatima ne zanima, nastavljaju raditi na dekonstituiranju položaja hrvatskog naroda u BiH. S ovom Rezolucijom jasno poručujemo da ćemo se tome jasno znati suprotstaviti", poručio je.

Rezolucijom se kroz devet točaka poziva Vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori i na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Pri tome, navodi se, Sabor podržava izborne modele koje predlažu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u BiH kojima bi se osigurala legitimna politička zastupljenost Hrvata, "uključujući prijedlog o uspostavi zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH".

U Rezoluciji stoji i da Sabor s osobitom pozornošću prati izborne procese u BiH te "pritom osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, izaslanika u domovima naroda te drugim tijelima".

Rezolucijom, usklađenoj na razini parlamentarne većine, a prvenstveno s HDZ-om, Hrvatima u BiH daje se institucionalna podrška Republike Hrvatske u osnaživanju njihova političkog položaja te se pripadnike hrvatskog naroda koji imaju državljanstvo BiH poziva da ostvare svoje biračko pravo na predstojećim općim izborima 4. listopada radi ostvarivanja svoje legitimne zastupljenosti.

Vladu se poziva da nastavi pružati financijsku i političku podršku različitim institucijama hrvatskog naroda u BiH, na korištenje svih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama u Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama kako bi se zaštitili interesi Hrvata u BiH, te ističe potpora europskom putu BiH.

Sve hrvatske državne institucije poziva se na nastavak suradnje s Hrvatskim narodnim saborom BiH, Parlamentarnom skupštinom BiH i ostalim institucijama u okviru međuparlamentarne suradnje.

U preambuli Rezolucije, između ostalog, ističe se i povijesna uloga Herceg-Bosne i Hrvatskog vijeća obrane, a vrednovanje uloge Herceg-Bosne u obrani hrvatskih krajeva u BiH, istaknuo je Penava, osobito je važno za Domovinski pokret.