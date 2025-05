Jure Zubčić: Vrijeme je da ljudi preuzmu Zadarsku županiju iz ruku stranačkih kartela HDZ-a

U nedjelju 1. lipnja birači Zadarske županije odlučuju između kontinuiteta i promjene. HDZ-ov kandidat Josip Bilaver u drugi je krug ušao s prednošću, no njegov protukandidat Jure Zubčić ističe da je kampanja tek sada ušla u ključnu fazu. U razgovoru za 24sata, Zubčić govori o političkom pritisku, organizacijskoj snazi HDZ-a, razlikama između kandidata, transparentnosti i zašto vjeruje da građanima može ponuditi stvarnu alternativu. Otvoreno proziva retoriku zastrašivanja, upozorava na zarobljenost sustava i iznosi vlastitu viziju slobodne i odgovorne županije.

1. Ulazite u drugi krug izbora s osjetnim zaostatkom za HDZ-ovim kandidatom Josipom Bilaverom. Što smatrate ključnim uzrokom tog rezultata – poruke kampanje ili snagu HDZ-ove organizacije?

Sigurno je to dio HDZ.ove organizacije koja se i ove izbore poslužila podjelama i zastrašivanjem. Sam Kalmeta je govorio na skupu da su građani ludi i zadojeni mržnjom ako ne glasaju za HDZ-ove kandidate. Taj dio retorike zastrašuje ljude koje oni uporno pokušavaju učiniti ovisnima o svojim partikularnim stranačkim interesima. Uspjeli smo poslati poruke slobode i imamo priliku građanima otvoriti oči do izbora drugog kruga. S jedne strane nudimo nadu, optimizam i slobodu, a sa strane HDZ-a se nude podjele i zastrašivanje.

2. Što birači u drugom krugu moraju znati o razlici između vas i vašeg protukandidata? Koje su temeljne političke i vrijednosne razlike?

Prva i ključna razlika je što je moj protukandidat poslan iz Zagreba kako bi zastupao interese krupnih investitora prije svega u nautičke marine i građevinski lobiji. Mi nasuprot tome nudimo zaštitu javnog interesa. Vrijednosne razlike sam već naglasio. Na vani poruke protukandidata su umivene, ali u susretima s građanima se jasno vidi njihova potreba za dodatnim zarobljavanjem ljudi što čine zastrašivanjem. Uspjeli smo u ovoj kampanji staviti u fokus probleme marginaliziranih što vidim da su preuzeli i mnogi drugi kandidati i to nam je drago jer su ti ljudi vrlo često zanemareni.

3. Vaš protivnik dolazi iz državne administracije. Vi iz opozicije. Smatrate li da je upravljanje županijom pitanje iskustva ili političkog karaktera?

Iskustvo je svakako poželjno, ali što nam ono znači ako ne postoji politički karakter da se odupre raznim privatnim interesima koji ne mare za prostor. Upravo je to problem kod mog protukandidata kao i činjenica da posljednjih 20 godina ne živi u Zadarskoj županiji. Mnogo je značajni za kvalitetno upravljanje karakter utemeljen na jasnom sustavu vrijednosti i to su moje prednosti.

4. Puno govorite o transparentnosti. Možete li navesti tri konkretne mjere koje biste odmah proveli u tom smjeru kao župan?

Javan i potpuno otvoren proračun. Poziv pojedincima da se uključe u donošenje odluka koje su u javnom savjetovanju jer se danas vrlo često dogodi da građani uopće nisu ni znali da su pojedine odluke u procesu donošenja. Izmjene prostornog plana prezentirati i javno raspravljati na skupovima građana. Transparentni proračuni javnih ustanova. Objavljivanje dokumenata sa održanih kolegija Župana. Puno je toga, ali najgore je što se građane ne pokušava približiti i educirati kako biti uključen u donošenje odluka.

5. HDZ često ističe povlačenje sredstava iz EU fondova kao svoju prednost. Kako biste vi konkretno poboljšali upravljanje tim sredstvima u županiji?

Za kvalitetno povlačenje EU sredstava je potrebno imati veću količinu spremnih projekata kako bi dokumentacija bila spremna. Zbog toga je potrebno odrediti smjer razvoja i prioritete i biti spreman za svaki pojedinačni natječaj sa što je većom količinom gotovih projekata sa projektnom dokumentacijom. Nije to znanstvena fantastika kao što je vole predstavljati

6. Imate li procjenu koliko županijskih sredstava godišnje odlazi na, kako vi tvrdite, ‘uhljebni aparat’? Što biste konkretno promijenili u sustavu zapošljavanja?

Prihodi Zadarske županije bez proračunskih korisnika iznose 54,1 milijun eura, a od čega su 34,3 milijuna eura izvorni prihodi. Rashodi za zaposlene su oko 15 milijuna eura i još toliko materijalni rashodi. Jasno je da je zbog toga potrebna jača decentralizacija Hrvatske gdje je država od županija napravila protočne bojlere, a ne jedinice područne samouprave koji snažnije mogu utjecati na razvoj svoga područja.

7. Kako ocjenjujete mandat Božidara Longina – politički i upravljački? Što biste nastavili, a što biste potpuno prekinuli?

Mislim da je najgori dio mandata nastavak devastiranja prostora. Mislim na marinu u sv. Filip i Jakovu, gradnju na nenaseljenom otoku Košara, Unu… Međutim, treba biti iskren i reći da je u nekim od navedenih primjer ovlast županije ograničena. Očito je ovo lekcija da nam županijski prostorni plan treba biti restriktivniji kako čelnici malih općina ne bi imali prostor dozvoljavati toliko iznimki u prostornim planovima nižeg reda. Svakako je problem i zakidanje transparentnosti. Svjedoci smo da su se dokumenti s kolegija župana prestali javno objavljivati u ovom mandatu.

8. U županiji imate dosta općina koje se oslanjaju na suradnju sa županijom u svakodnevnom funkcioniranju. Kako biste uspostavili partnerski odnos i s načelnicima koji nisu iz vaše političke opcije?

Za suradnju s načelnicima imat ću samo dva kriterija, a niti jedan od njih nije stranačka pripadnost. Prvi je da dokažu svrsishodnost projekta za koje traže podršku županije. Koja mu je svrha i cilj i koje točno probleme rješava. Bili smo svjedoci potpuno beskorisnih projekata koji su sami sebi svrha. Drugi kriterij će biti potpuna transparentnost projekta. Ukoliko načelnici nisu na to spremni onda nema smisla podržavati projekte. To je minimum odgovornosti prema javnim sredstvima.

9. Smatrate li da SDP na županijskoj razini ima dovoljno organizacijske snage i kadrova za upravljanje složenim sustavom poput županije?

S obzirom da nam stranačko uhljebljivanje nije cilj imamo sasvim dovoljno organizacijske snage. Naš cilj bi bio angažirati sve one zanemarene koji dosad nisu mogli napredovati jer ne posjeduju stranačku iskaznicu, a posjeduju znanje i iskustvo. Pa sam HDZ je u svojoj kampanji reko da je prestaje zapošljavanje “preko veze”. Praktički su priznali činjenje kaznenih djela posljednjih 35 godina.

10. U prvom krugu je dosta glasova otišlo drugim opcijama: Mostu, Akciji mladih, nezavisnima. Jeste li razgovarali s njima i kako ih planirate pridobiti?

Mnogi od njih su me podržali i u prvom krugu s obzirom na činjenicu da nisu imali kandidata u prvom krugu. Jasno sam pokazao kakvu alternativu nudim i vjerujem da će mnogi birači u drugom krugu imati jasan izbor. Dok u drugim sredinama diljem Hrvatske svjedočimo ujedinjenje oporbe i jasnu kritiku dosadašnjim upravljanjem u Zadarskoj županiji to nije slučaj. Dva kandidata koji su ispali u prvom krugu odbili su dati podršku za drugi krug i to ne iznenađuje jer znamo da oboje kandidata imaju iskustvo koalicije i trgovanja s HDZ-om. Moj rezultat je i tim veći jer sam očito imao tri kandidata HDZ-a protiv sebe. Međutim, pozivam njihove birače da nakon ovih izbora otvore oči i vide tko ide srcem, a tko interesom.

11. Birači često izražavaju nepovjerenje u političare ‘s istim pričama’. Kako im vi dokazujete da ste drugačiji?

Prije svega kad inzistiram na nečemu spremam sam to i dokazati. Primjer je to kad sam pobijedio Zadarsku županiju na Visokom upravnom sudu. Ne optužujem lažno što dokazuju dva ravnatelja i jedan direktor koje sam smijenio svojim javnim djelovanjem. S druge strane u periodu od 3 godine kad sam bio državni službenik sam sebe sam prijavio za potencijalni sukob interesa što mnogi moje kolege nisu učinili. Sve to me čini drugačijim kao i činjenica kad neki problem ne mogu riješiti institucionalnim putem nađem put kako natjerati institucije da djeluju kao što je bilo u slučaju grafita.

12. Možete li jamčiti da u vašem mandatu neće biti političkog revanšizma ili zapošljavanja po stranačkom ključu?

Najbolje je odgovoriti primjerom. Ravnatelj Specijalne ortopedske bolnice Biograd gospodin Kutleša je imenovan u ovom mandatu i moramo reći da dobro radi svoj posao. Sutra kad postanem župan moj zadatak je tog čovjeka samo pitati što mu treba, a ne razmišljati o tome čiji je kadar. Ne zanima me ako dobro radi svoj posao.

13. Koliko su nacionalne teme prisutne u vašoj kampanji – i mogu li one pomoći ili odmoći u borbi za županijsku funkciju?

Tema inflacije je nacionalna tema koja je zahvatila cijelu državu i sigurno da je jedna od najvažnijih za građane. No, ne smijemo lagati birače. Župan može minimalno djelovati po tom pitanju te stoga te teme ne prevladavaju. Svakako da jedna o nacionalnih tema koju HDZ uporno pokušava ignorirati je nefunkcioniranje represivnog aparata, prije svega DORH-a. U ovoj kampanji sam dobio odgovor ODO-a Zadar kako su po jednoj prijavi utvrdili protupravno djelovanje, ali nema kaznenog djela jer su utvrdili “nedostatak kvalitete i intenzitet protupravnosti”.

14. Što bi bila vaša razvojna os strategije za županiju – turizam, školstvo, poljoprivreda, demografija...? I zašto baš to?

Prije svega je moramo zdravstvo dovesti u red da bi mogli razmišljati o bilo kakvom razvoju. Turizam ne treba dodatno razvijati već poboljšati ponudu postojećih kapaciteta jer nam infrastruktura ne prati rast gostiju. Poljoprivreda ima mnogo prostora za rast i njoj se moramo posvetiti, ali također i industrija visoke dodane vrijednosti kako bi mogli stvoriti uvjete za povratak visoko kvalificirane radne snage.

15. Što poručujete biračima koji ne vide razliku i razmišljaju ostati doma 1. lipnja? Zašto je, po vama, važno glasati – i što je u pitanju u ovom drugom krugu?

Na početku sam rekao da nudim nadu i optimizam koje nam toliko nedostaju u društvu, a HDZ je jasno sve protiv njih nazvao ludima i zadojenima mržnjom. To je jedna vrlo slikovita podjela na ovim izborima koju su oni sami izrekli. Zato je važno izaći na izbore. HDZ je učinio sve da pasivizira građane i odvuče ih od političke participacije i to im ide dobro. Samo izlaskom na birališta se ta paradigma može promijeniti.