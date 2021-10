Redatelj Dario Juričan objavio je jutros na Facebooku post koji je potpisao Milan Bandić, gradonačelnik svemira.

Nakon dvije godine procedura, dobivanja imena, pa oduzimanja i poništavanja, sada je konačno i Ministarstvo uprave i pravosuđa poštovale odluke suda i poništene su odluke kojim mu je oduzeto pravo da se zove po danas pokojnom gradonačelniku.

- Dobro jutro, ovdje Milan - javio nam se novi Bandić.

No, kaže da još nije odlučio hoće li sada zaista i uzeti ime pokojnog gradonačelnika ili će ostati Dario Juričan. Promjenu imena je pokrenuo prije kampanje za predsjedničke izbore jer je htio izaći na izbore kao Milan Bandić, zaštitnik korupcije. Odluku kako će se zvati će donijeti sljedeći tjedan.

- Često ljudi misle da je korupcija kuverta, mito i lova. No, najbolja definicija korupcije je iskrivljavanje procedure, a o tome najbolje govori ovaj primjer gdje se dvije godine boriš za nešto što znaš da si u pravu, imaš presude, a ministar to tri tjedna drži u ladici. To je to iskrivljavanje procedure, to je korupcija - rekao nam je redatelj.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti. Ilustrirao ga je slikom HDZ-ova mladog ministra koji na izbornom plakatu poručuje da je zemlja znanja sigurna zemlja.

POBIJEDIO SAM BANDIĆEVOG POTRČKA MINISTRA MALENICU!

Prošlo je više od dvije godine otkako sam legalno tražio promjenu imena u Milan Bandić.

Kako je cijela procedura obavljena po zakonu, isprva mi je bilo udovoljeno, da bi mi već s mojim prvim medijskim nastupom ime Milan Bandić bilo oduzeto u roku 24 sata i to prvo od strane Grada Zagreba, a potom i od strane Ministarstva uprave i pravosuđa, koje je i tada i sada vodio Ivan Malenica. Pogodovalo se, neposredno prije predsjedničkih izbora, gazdi Zagreba, staroj Uskokovoj mušteriji Milanu Bandiću. U jednom trenutku vodila su se na Upravnom sudu, paralelno čak tri procesa koja mi je pravnom spiralom redom otvarao ministar Malenica. Napominjem da se predstavnici ministarstva nisu pojavili niti na jednom sudskom ročištu, niti na jednom procesu u pune dvije godine. Nije čudo kako država gubi brojne sudske procese, a javni proračun zbog nemara biva oštećen za milijunske iznose. Ivan Malenica je izigravao klauna u tom mom dvogodišnjem, jednostavnom i pravno osnovanom zahtjevu za promjenom imena. I na kraju, kad je Visoki upravni sud donio presudu, tjednima ju je držao u svojoj ladici...

Medijski taj čovjek razumije samo jezik hapšenja, pa je Presudu suda napokon iznio na svjetlo dana.

Cijeli taj pravni proces koštao je preko 60.000 kuna u obliku odvjetničkih i sudskih troškova, a javni proračun je oštećen. I to zbog koga - jednog ćapatora Bandića i Malenice... Ivan Malenica ruši ugled struci jer je pao na ovom slučaju, iako mu je upravo “Izvršenje upravno-sudskih odluka u hrvatskom poredbenom pravu” bio naslov doktorske disertacije.

Toliko o zemlji znanja...

Zbog sveukupne neozbiljnosti i beskičmenjaštva ministar Ivan Malenica, taj Bandićev potrčko, mora otići.

Pošteni premijer Plenković, u kojeg imam vjere, morat će zamoliti svoju tajnicu da ministru Malenici napiše razrješenje.

Zabrinut sam što vrlo vjerojatno postoji stanovita količina neizvršenih presuda koje Malenica i dalje drži u ladici i time potencijalno oštećuje proračun, pa pozivam sve oštećene građane da mi se glede toga jave na: info@gradonacelniksvemira.com.

Zahvaljujem se mojoj odvjetnici Ljiljani Maravić Pirš koja je dvije godine bila uporna i nepokolebljiva u svim pravnim bitkama koje su nam bile nametnute.

Ovo nije moja pobjeda, ovo je poraz svih nas građana Hrvatske, u kojoj jedno ministarstvo (i to pravosuđa!) postaje manipulator i iscrpljivač. Ali ostaje važna poruka svim građanima da treba ustrajati do kraja u borbi protiv jatačkog, korumpiranog, pokvarenog sistema. Za vikend idem na kriket (i janjetinu), a o daljnjim koracima idući ću tjedan rado obavijestiti javnost.

Milan Bandić, gradonačelnik svemira