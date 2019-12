Juričan: Otkrio sam oštećenja na podestu Tuđmanove biste...

Zahvaljujući dobroj volji Ureda predsjednice, u petak sam posjetio svoje buduće odaje u koje se planiram useliti početkom 2020. Dužan sam vas izvijestiti o nalazu mog obliaska. Samo zahvaljujući mom preventivnom obilasku, otkriveno je oštećenje na pdoestu biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, stoji u priopćenju koje je poslao predsjednički kandidat Dario Juričan.

Dodao je kako je time preventirana daljnja međunarodna šteta ugledu RH.

- Predsjednik Tuđman volio se družiti s Ivicom Todorićem i Miroslavom Kutlom, ali za ovu priču to je nebitno. Ono što je bitno je katastrofalan odnos kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović prema Ocu domovine, Ocu korupcije kojeg ja kao takvog iznimno cijenim i srce mi krvari kad vidim što mu se na Pantovčaku radi - kaže Juričan.

Zbog toga je šaljivo apelirao DIP-u za unapređivanje izbornog zakonodavstva te da se uvede da svi kandidati obiđu odaje i izvrše nadzor kako se ovakve stvari ne bi ponavljale. Dodao je kako su djelatnici Ureda iznimno profesionalni i ljubazni te da ih pohvaljuje. Ponajviše zbog kolača od rogača koji je bio slasan te zbog čaja čija je temperatura bila podesna, stoji u priopćenju.

Juričan je u priopćenju zatražio i hitnu reakciju DIP-a radi zaštite svojih osobnih temeljnih ljudskih i građanskih prava. Naime, navodi kako je gradonačelnik Milan Bandić imenovao radnu skupinu za pripremu provođenja izbora za predsjednika RH te da je od njenih osmero članova i Asja Ettinger, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda Grada Zagreba za opću upravu.

Juričan je Ettinger 17. listopada prijavio USKOK-u jer je obavila službenu radnju koja se nije smijela obaviti u slučaju kada je Juričan promijenio svoje ime u Milan Bandić. To stoji i u presudi Upravnog suda koje je utvrdilo kako su prvostupanjska tijela donosila nezakonita rješenja u cilju onemogućavanja Juričanu da se koristi imenom koje mu je odobreno rješenjem.

- Ovim putem tražim da DIP čim prije, bez odlaganja i u hitnom postupku, spriječi daljnje grubo kršenje mojih ljudskih i građanskih prava. Očekujem jasnu nedvosmislenu i učinkovitu zaštitu DIP-a. Prema svim sada poznatim činjenicama, te uvažavajući presudu Upravnog suda, smatram kako postoji neosporiva osnovana sumnja da Asja Ettinger kao članica navedene radne skupine za provedbu izbora neće postupiti u duhu ravnopravnosti i neutralnosti predsjedničkih izbora, te zahtijevam od DIP-a da tu gospođu izuzme iz radne skupine za pripremu provođenja izbora za predsjednika RH. Asja Ettinger bliska je suradnica gradonačelnika Grada Zagreba i ja nemam nikakve sumnje u to hoće li nastaviti grubo kršiti sva moja navedena prava. DIP je jedini koji može to spriječiti, a to je dužan sukladno Ustavu i zakonima RH.