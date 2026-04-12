Jurila 176 zbog kolača. Policija u Rumunjskoj kaznila vozačicu

HINA,
Rekla je da je pekla tradicionalni kozunak, rumunjski kolač od kvasca napravljen s grožđicama ili orašastim plodovima za Uskrs

Rumunjska policija kaznila je zbog prebrze vožnje vozačicu koja je objasnila da je morala juriti kući da joj ne zagori kolač. Žena u Rumunjskoj, zaustavljena dan prije pravoslavnog Uskrsa, tvrdila je da je ostavila kolač u pećnici.

Policija je primijetila da je vozila 176 kilometara na sat, prebrzo na uskoj seoskoj cesti na jugoistoku zemlje.

Vozačica je "testirala granice fizike" pri toj brzini i pokušala to opravdati "kulinarskom dramom", priopćio je policijski inspektorat okruga Constanta u objavi na Facebooku.

Rekla je da je pekla tradicionalni kozunak, rumunjski kolač od kvasca napravljen s grožđicama ili orašastim plodovima za Uskrs.

Žena je kažnjena s oko 400 eura kazne, što je, prema riječima policije, bilo dovoljno za "20 gotovih kozunaka vrhunske kvalitete". Nadalje, vozačka joj je oduzeta na četiri mjeseca, tako da sada "ima dovoljno vremena kao pješakinja naučiti sve tajne pekarstva", rekli su policajci.

