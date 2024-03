Jurio 136 km/h, napravio kaos u Dubravi, pomeo parkirane aute: Vještačili je li imao sinkopu

Može li osoba bez svijesti i dalje stiskati papučicu gasa "do kraja" i je li se upravo to dogodilo 26. travnja 2021. u zagrebačkoj Dubravi Bošku Dimitrijeviću (70), koji je velikom brzinom naletio na više automobila parkiranih uz cestu, umalo pokosio pješaka i prouzročio štetu od oko 80.000 eura, nije razjašnjeno ni nakon današnjeg ročišta na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Naime, prometna vještakinja Sanja Krajinović i sudsko-medicinski vještak dr. Davor Mayer, koji su radili kombinirano vještačenje po nalogu tužiteljstva, nisu se mogli usuglasiti s prometnim vještakom Srećkom Hlišćem i umirovljenim specijalistom sudske medicine i patološke anatomije dr. Josipom Škavićem, koje je angažirala obrana.

Tako vještakinja Krajinović kaže da samo na temelju snimke videonadzora iz spisa ne može zaključiti je li vozač poduzimao kakvu radnju izmicanja kako bi pokušao izbjeći izlijetanje, no da bi način kretanja vozila u posljednje tri sekunde moglo ukazivati da vozač zakreće volanom.

- Uobičajeno je da vozač prvi tako velikim brzinama (vozilo se kretalo 136 km/h u trenutku naleta - op.a.) kad vidi da će doći do sudara na neki način reagira kako bi to pokušao izbjeći, no ta reakcija može biti zakašnjela - kazala je vještakinja.



Vještak Srećko Hlišć, pak, ustvrdio je da u trenutku kad Boškov Audi ulaskom u blagi zavoj skreće desno s kolnika nije vidljivo da bi vozač poduzeo bilo kakvu radnju kako bi to izbjegao. Dodao je i da bi se, kad je vozilo prešlo u desni prometni trak na kojemu su tramvajske tračnice i ploče, pri čemu dolazi do vibracija, od prosječnog vozača očekivalo da pokuša naglo skrenuti ulijevo jer je bilo očigledno da će inače doći do naleta.

- Način kretanja vozila ukazuje da se nije radilo o, za vožnju spremnom i koncentriranom vozaču - ustvrdio je. Kazao je kako, prema njegovu mišljenju, velika brzina nije uzrok izlijetanja, te da se on ne može očitovati o uzroku jer on nije prometno-tehnički.

Na zahtjev obrane izračunao je da je u konkretnom slučaju bio dovoljan potisak od svega jednog kilograma na papučicu sličnog vozila da bude "gas do daske".

- Masu sam izmjerio na sličnom vozilu kojemu je u trenutku probe bio upaljen pogon. Motor je morao biti upaljen jer gas ima servo - kaže Hlišć.

Vještakinja Krajinović nije se složila s dijelom mišljenja u kojemu Hlišć od prosječnog vozača očekuje naglu reakciju te kaže da bi se takvu reakciju očekivalo u slučaju da vozač nije pratio prometnu situaciju i pravovremeno uočio prepreku jer bi inače blagim zakretanjem mogao pokušati spriječiti nalet.

Vještak sudske medicine dr. Petar Škavić i specijalist interne i hitne medicine kardiolog prim. Hrvoje Pintarić temeljem medicinske dokumentacije utvrdili su da Boško Dimitrijević boluje od aritmije i to takve vrste koja može dovesti do iznenadnog gubitka svijesti odnosno sinkope.

To su utvrdili na temelju medicinske dokumentacije koja, doduše, datira nakon spornog događaja, no u anamnezi se navodi da je prvi gubitak svijesti Boško imao u studenom 2020. Riječ je o dvije dijagnostičke pretrage koje je Dimitrijević obavio u KBC Zagreb i to, holter EKG te ergometriji, odnosno testu opterećenja koji je kardiolog morao prekinuti radi poremećaja srčanog ritma. Magnetskom rezonancom srca postavili su i sumnju na relativno rijetku bolest, sarkoidozu srca. Dr. Davor Mayer kazao je da nema što za reći na rezultat eksperimenta vještaka Hlišća jer on ni na koji način na utječe na njegov zaključak.

- Tijelo u besvjesnom stanju nikako ne može reagirati punim stiskanjem gasa. Jak pritisak na papučicu gasa može se ostvariti samo pri punoj svijesti - odlučan je Mayer. Na pitanje branitelja Jadranke Sloković i Mije Goluba da pojasni kako je to zaključio, odgovorio je da je to notorna činjenica koju bilo koji vozač može isprobati kad sjedne u vozilo.

- Nisam mjerio silu koja je potrebna, ali je ona irelevantna. Isključujem tezu da bi okrivljenik tijekom događaja bio bez svijesti - dodao je Mayer.

Braniteljicu je zanimalo i bi li srčana bolest koja je Dimitrijeviću dijagnosticirana tri tjedna nakon događaja bila prisutna i u vrijeme same nesreće.

- Ako je aritmija bila verificirana, što dalje neću problematizirati, očekivano bi bila prisutna i ranije. Što se tiče sarkoidoze, ukoliko doista postoji, svakako bi bila prisutna i ranije - rekao je Mayer.

Dr. Josipa Škavića, koji više nije stalni sudski vještak jer je u mirovini, sud je za potrebe davanja mišljenja i nalaza zakleo na raspravi.

- Uzimajući u obzir nalaze vještaka Hlišća, kao i kardiologa Pintarića, sa sudsko-medicinskog stajališta nije moguće sa sigurnošću niti utvrditi niti isključiti da bi okrivljeni tijekom događaja doživio sinkopu. Kako je u nalazu prof. Mayera navedeno, a sa čime se potpuno slažem, da u slučaju gubitka svijesti dolazi do opuštanja stopala noge pri čemu ona i dalje može ostati naslonjena na gas, zatražio sam od Hlišća da izračuna koliki je potisak potreban da bi vozilo i dalje ubrzavalo kao u konkretnom slučaju - pojasnio je Josip Škavić. Na kraju rasprave tužiteljica je imala primjedbe na nalaz vještaka Škavića i Hlišća, a obrana na nalaze Mayer i Krajinović zbog čega će sud naložiti novo, treće, kombinirano prometno-sudsko medicinsko vještačenje po novim vještacima.

Dimitrijević se na početku suđenja izjasnio da se ne osjeća krivim, da mu se dogodio "blank" zbog čega se samo nesreće i onoga što joj je neposredno prethodilo ne sjeća.