Jurio je kroz crvena svjetla u Zagrebu, dobio ogromnu kaznu

Vozač (32) u petak oko ponoći velikom brzinom zaobišao je auto na semaforu u Novom Zagrebu. Bio je obvezan skrenuti desno s Jadranske avenije u Ulicu Jaruščica, a na semaforu je bilo crveno. Ponovno je na raskrižju s Ulicom Remetinec skrenuo na znak crvenog svjetla i nastavio voziti, piše PU zagrebačka.

U Ulici Zlatareva zlata policajci su ga zaustavili. Vozač je odbio ponuđeno ispitivanje radi utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu i ponuđeno ispitivanje radi utvrđivanja prisutnosti droga ili lijekova u organizmu. Uhitili su ga i doveli na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

- Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni najvećom kaznom zatvora u trajanju od 60 dana te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 9 mjeseci. Sud je okrivljenika proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2.640 eura te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od pet mjeseci - priopćila je zagrebačka policija.