Iz Požege kada pođem ja... 'To je farma, nema zid od 2 metra'

Zatvorenik D. V. (30) pobjegao je iz požeške kaznionice i trenutačno se ne zna gdje je on. Tu informaciju su potvrdili iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Potvrdili su da je D.V. još u veljači odšetao dok je radio na zatvorskoj farmi koja nije ograđena.

Farma bez zidova

- Početkom veljače zatvorenik na izdržavanju kazne zatvora u Kaznionici u Požegi udaljio se bez odobrenja s prostora Kaznionice. Obavljao je poslove na 'farmi', čime je počinio bijeg s izvršavanja kazne zatvora - naveli su i pismenom odgovoru iz Ministarstva pravosuđa.

Na farmi, osim njega, radila su još trojica zatvorenika. D.V. je služio kaznu u poluotvorenom dijelu zatvora.

- O navedenom događaju su, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odmah obaviještene nadležna Policijska uprava i druga nadležna tijela - zaključili su iz Ministarstva.

Cijeli prostor je pod nadzorom, ali bez visokih zidova ili ozbiljnijih prepreka, kažu nam upućeni Požežani.

- Pričamo o farmi koja ima nekoliko objekata. Ona nema nekakvog čvrstog zida koji je visok dva ili četiri metra. Tamo je samo komad žice koja naslućuje da je riječ o zatvoru. Zatvorenici tamo čiste, rade, pripremaju hranu za životinje, kreče, ukratko održavaju farmu. Riječ je o osobama na otvorenom ili poluotvorenom odijelu - opisao je naš sugovornik koji dobro poznaje požešku kaznionicu.

Bijeg D. V. nije bio solo akcija. Policija je brzo utvrdila da mu je pomogao 18-godišnji hrvatski državljanin s područja Čepina.

Trebali su ga ispitati

- Protiv 18-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela 'Omogućavanje bijega osobe kojoj je oduzeta sloboda'. Za odbjeglim zatvorenikom je raspisana tjeralica na području cijele Hrvatske - potvrdili su iz Policijske uprave požeško-slavonske.

Nemaju svi zatvorenici dopuštenje za rad na farmi.

- Da bi zaslužio raditi na toj farmi moraš imati dobro vladanje, očito je bjegunac manipulirao i to iskoristio - kaže nam naš sugovornik.

Glasina da je pobjegao proširila se prošlog petka, kad ga je hrvatski DORH trebao ponovno ispitati, i to prema zahtjevu slovenskih institucija zbog počinjenja kaznenog djela na njihovu teritoriju. Inače, D. V. je u kaznionici služio kaznu zbog krijumčarenja migranata. Prema dokumentima koji su u posjedu 24sata, teretilo ga se da je u savezništvu s više osoba stranim državljanima bez dozvole boravka, uz novčanu naknadu, omogućavao nezakonit prelazak preko Slovenije.

Sve se, navodi se u dokumentima, dogodilo u rujnu 2022. godine kraj Nove Gorice. Policija je tad zaustavila vozilo, u kojem je u limenom zatvorenom prostoru podvozja dimenzija oko dva metra puta jedan metar i 27 centimetara bilo skriveno nekoliko indijskih državljana bez važećih dokumenata. Prema navodima iz spisa, migrante su prevozili mimo službenih graničnih prijelaza između Hrvatske i Slovenije, nakon čega bi s njima prelazili granicu i ulazili u Italiju.

Zdravlje stranaca pritom je bilo ozbiljno ugroženo jer su zbijeni ležali u vrlo skučenom prostoru. Svi su završili u bolnici nekoliko sati te su zbrinuti lijekovima protiv bolova i glukozom.

Osumnjičene, među kojima je bjegunac, tereti se i da su za prijevoz Indijaca iz Bosne i Hercegovine, preko Hrvatske i Slovenije do Italije, unajmili vozilo, angažirali M. I. kao vozača, kojemu su davali uputstva gdje da vodi strance te mu za to obećali isplatu od 300 eura. Požeška kaznionica već je ranije bilježila bjegove. Tad je nevrijeme srušilo dio zida koji se nalazi oko požeške kaznionice. Umjesto zida, oko zatvora bila je postavljena zaštitna mreža. I zatvorenica je pobjegla. Mediji su pisali da su službenice koje su radile na osiguranju zatvora ostavile otvorena vrata kaznionice pa je zatvorenica i zgradu napustila bez većih problema. Kaznu je odsluživala na Odjelu za roditelje i tamo je s njom bila beba u dobi od mjesec i pol. Nju je ostavila i pobjegla. Trenutačno policija intenzivno traga za D. V., a potraga uključuje sve raspoložive snage u Požeško-slavonskoj županiji i susjednim područjima.

Pobjegao u BiH?

- Sve vodi prema tome da je pobjegao prema Bosni i Hercegovini jer je njihov državljanin, a je li to točno, valjda će otkriti istraga. Ja ga poznajem i kad sam čuo da je pobjegao, bilo me malo strah, ali mislim da mu je policija ‘za vratom’ da bi me nazvao. Vidjet ćemo kako će sve završiti, nadam se da će mu policija vrlo brzo ući u trag - govori nam sugovornik koji dobro poznaje bjegunca.