Sukobi između dvije nacije izbili su prošli mjesec pakistanskim zračnim napadima u Afganistanu za koje Islamabad tvrdi da su ciljali uporišta militanata. Afganistan je napade nazvao kršenjem svog suvereniteta i pokrenuo vlastite napade.
Katastrofa u Afganistanu: U napadu na bolnicu 250 mrtvih?
U pakistanskom zračnom napadu na Kabul pogođena je bolnica za rehabilitaciju od ovisnosti u Kabulu, ubivši i ranivši neodređen broj ljudi, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik afganistanskih talibana, što je Pakistan odbacio, rekavši da su ciljali "vojni objekti".
Prema nepotvrđenim informacijama, ubijeno je najmanje 250 osoba, a 400 je ranjeno.
Pakistansko Ministarstvo informiranja i emitiranja u objavi na platformi X priopćilo je da je Pakistan ciljao "vojne objekte" i "infrastrukturu za podršku terorizmu" u Kabulu i Nangarharu. Navedeno je da su ciljane lokacije uključivale objekte u kojima se nalazilo streljivo i oprema koju koriste afganistanski talibanski militanti.
Militantnost je sporno pitanje između susjednih saveznika koji su postali neprijatelji, a iz Islamabada tvrde da Kabul pruža utočište militantima koji pokreću napade na Pakistan. Talibani poriču tu optužbu, rekavši da je suzbijanje militantnosti unutarnji problem Afganistana
