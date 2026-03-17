Obavijesti

News

Komentari 4
NOVI SUKOB

Katastrofa u Afganistanu: U napadu na bolnicu 250 mrtvih?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Yunus Yawar

Sukobi između dvije nacije izbili su prošli mjesec pakistanskim zračnim napadima u Afganistanu za koje Islamabad tvrdi da su ciljali uporišta militanata. Afganistan je napade nazvao kršenjem svog suvereniteta i pokrenuo vlastite napade.

U pakistanskom zračnom napadu na Kabul pogođena je bolnica za rehabilitaciju od ovisnosti u Kabulu, ubivši i ranivši neodređen broj ljudi, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik afganistanskih talibana, što je Pakistan odbacio, rekavši da su ciljali "vojni objekti".

Prema nepotvrđenim informacijama, ubijeno je najmanje 250 osoba, a 400 je ranjeno.

Aftermath of an air strike in Kabul
Foto: Sayed Hassib

Pakistansko Ministarstvo informiranja i emitiranja u objavi na platformi X priopćilo je da je Pakistan ciljao "vojne objekte" i "infrastrukturu za podršku terorizmu" u Kabulu i Nangarharu. Navedeno je da su ciljane lokacije uključivale objekte u kojima se nalazilo streljivo i oprema koju koriste afganistanski talibanski militanti.

Aftermath of an air strike in Kabul
Foto: Yunus Yawar

Militantnost je sporno pitanje između susjednih saveznika koji su postali neprijatelji, a iz Islamabada tvrde da Kabul pruža utočište militantima koji pokreću napade na Pakistan. Talibani poriču tu optužbu, rekavši da je suzbijanje militantnosti unutarnji problem Afganistana

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026