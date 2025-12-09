Obavijesti

Na moru i do 18°C! A na kopnu pali maglenke! Ništa se ne vidi

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se između 7 i 11 °C, ali u područjima gdje se magla zadrži tijekom cijelog dana bit će i osjetno hladnije

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku u utorak očekuje raznoliko vrijeme. Dok će Jadran uživati u pretežno sunčanim razdobljima i ugodnim temperaturama, unutrašnjost zemlje zahvatit će magla i niski oblaci, iz kojih lokalno može pasti i slaba rosulja. Ipak, poslijepodne se očekuje djelomično razvedravanje i sunčanija razdoblja u većini krajeva.

Vjetar će biti uglavnom slab, tek ponegdje u Gorskome kotaru može biti umjerenog jugozapadnjaka, dok će na moru povremeno zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se između 7 i 11 °C, ali u područjima gdje se magla zadrži tijekom cijelog dana bit će i osjetno hladnije. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije očekuju se znatno topliji dani, s temperaturama od 14 do 18 °C.

U Zagrebu će jutro obilježiti magla i niski oblaci, dok se tijekom dana očekuju sunčana razdoblja. Predvečer se magla ponovno može vratiti na šire gradsko područje. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će između 7 i 9 °C, dok će u dijelovima grada s dugotrajnom maglom biti hladnije.
DHMZ je izdao za utorak za prijepodnevne sate žuti alarm za regije u unutrašnjosti zbog magle. 

