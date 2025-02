Južna Amerika moli za Franju, prvog papu s tog područja

Ljudi diljem Latinske Amerike molili su se za papu Franju, prvog vođu Katoličke crkve koji dolazi s tog područja, nakon što je Vatikan u subotu izvijestio da je papa rođen u Argentini u kritičnom stanju u rimskoj bolnici.

Katolici od Meksika do Argentine i Pacifika do atlantskih obala prisustvovali su misama, palili svijeće i pojedinačno molili za papin oporavak.

"Mi ... molimo za njega s povjerenjem u Boga i molimo za njegovo zdravlje s radošću", rekao je argentinski svećenik Adrian Bennardins.

Pohvalio je Franju što je globalnu Katoličku crkvu učinio "bližom, jednostavnom, bratskom, ne izostavljajući nikoga".

Oko 54 posto Latinoamerikanaca izjasnilo se kao katolici u istraživanju Latinobarometra iz 2024. koje je intervjuiralo ljude u 18 zemalja, što je pad u odnosu na 80 posto 1995.

Foto: Vincenzo Livieri

Među vjernicima, ljudi su rekli da osjećaju srodstvo s Franjom, koji je postao Papa 2013. i primljen u bolnicu 14. veljače, zbog kulturološke sličnosti.

"Budući da je Latinoamerikanac, on govori naš jezik i dijeli osjećaje latinoameričke zajednice jer dolazimo iz slične kulture", rekao je Grisel Jimenez koji je prisustvovao misi u bazilici Guadalupe u Mexico Cityju.

Franjo je započeo svoju karijeru kao isusovački svećenik u Argentini, a kasnije je služio kao nadbiskup Buenos Airesa i kardinal.

U Buenos Airesu, papina slika s izrazom "grad moli za vas" projiciran je na čuveni gradski obelisk u noći s petka na subotu.

Argentina je ranije ovog tjedna uputila nacionalni poziv svim “viljama” i “bariosima” – siromašnim četvrtima i gradovima – da mole za Papu.

Foto: Vincenzo Livieri

Gabriel Indihar (50) poslušao je poziv, vjerujući u snagu zajedničke molitve.

"Kada zajednica moli zajedno, ona ima veći doseg do Boga tako da on može učiniti te čudesne preobrazbe", rekao je Indihar. "To je zahtjev koji upućujemo papi."

U susjednom Brazilu, najvećoj katoličkoj zemlji na svijetu, ljudi su se također pridružili molitvama.

"Kao katolik, ne radi se samo o štovanju Krista, već i o molitvi za papu, molitvi za našu crkvu i molitvi za svijet", rekao je Helio Martins Da Silva, vjernik u Sao Paulu.

Zdravstveno stanje pape Franje pogoršalo se u protekla 24 sata, priopćio je Vatikan u subotu, dodavši da je pretrpio "produženu respiratornu krizu nalik astmi" i da je primio transfuziju krvi.

"Sveti Otac je na oprezu i proveo je dan u stolici, iako mu je lošije nego jučer. U ovom trenutku prognoza je i dalje neizvjesna", priopćio je Vatikan.

Franjo je primljen u rimsku bolnicu Gemelli 14. veljače nakon što je nekoliko dana imao problema s disanjem. Otad mu je dijagnosticirana obostrana upala pluća.

Vatikan je objavio da su liječnici papi morali prepisati "visoki protok" kisika zbog poteškoća s disanjem i da su transfuzije krvi bile potrebne jer su testovi pokazali da je imao nisku razinu trombocita, što je povezano s upalom pluća.

"Stanje Svetog Oca i dalje je kritično", navodi se u priopćenju. "Papa nije izvan opasnosti."