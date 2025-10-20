Obavijesti

VELIKI PRORAČUN

Južna Koreja želi postati četvrta sila u obrambenoj industriji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Južna Koreja želi postati četvrta sila u obrambenoj industriji
Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung rekao je u ponedjeljak da će ta zemlja do 2030. za obranu i izdvojiti "proračun veći od očekivanoga" kako bi izgradila obrambenu industriju koja će biti četvrta na svijetu po veličini.

Lee je to rekao na dosad najvećem južnokorejskom sajmu oružja. Prema podacima Međunarodnoga instituta za mirovna istraživanja u Stockholmu, Južna Koreja trenutačno je deseta država u svijetu po prodaji oružja.

"Postati jedna od četiri prve obrambene industrije nije nemoguć san", rekao je Lee. "Uspostavit ćemo tehnološku suverenost usredotočivši ulaganja u razvoj tehnologija, dijelova i materijala za obrambeni sektor", dodao je.

VOJNA POMOĆ Južnokorejski ministar tvrdi: S. Koreja vjerojatno je dobila rusku pomoć za podmornice
Južnokorejski ministar tvrdi: S. Koreja vjerojatno je dobila rusku pomoć za podmornice

Južna Koreja obećava da će sa svojim prekomorskim partnerima dijeliti ne samo sustave oružja nego i "tehnologiju i iskustvo izgradnje temelja industrije", rekao je Lee.

Izvoz oružja postao je jedan od južnokorejskih najbrže rastućih izvoza, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu.

