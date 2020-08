Kao najve\u0107e izvore infekcija u Hrvatskoj naveo je no\u0107ne klubove\u00a0koje posje\u0107uju mladi koji i kada se prijave epidemiolozima \"taje\" svoje kontakte, a prije toga zaraze vi\u0161e ljudi.\u00a0

<p>Krajnji rok da se Slovenci vrate iz Hrvatske bez odlaska u karantenu je subota ili nedjelja navečer, izjavio je u utorak visoki slovenski dužnosnik dodajući da će konačnu odluku o tome vlada donijeti u četvrtak. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kacin je ljeto proveo na Krku</strong></p><p>Slovenski turisti se nakon upozorenja vlade polako vraćaju kući, a preostalima će se dati nekoliko dana, rekao je glasnogovornik vlade za Covid-19 Jelko Kacin na konferenciji za novinare.</p><p>Kao krajnji rok za povratak bez odlaska u karantenu naveo je ponoć u subotu ili ponoć u nedjelju.</p><p>Prema podacima hrvatske strane, u Hrvatskoj trenutno boravi oko 160.00 Slovenaca. </p><p>Od 27 zaraza u Sloveniji u posljednja 24 sata, iz Hrvatske ih je uvezeno najviše, osam, a ostali su došli su iz Austrije, BiH, Španjolske i s Kosova, naveo je Kacin.</p><p>Slovenski epidemiolozi preporučuju vladi obaveznu karantenu za sve koji se vraćaju s ljetovanja u Hrvatskoj zbog loše epidemiološke situacije u susjednoj zemlji iz koje se koronavirus uvozi u Sloveniju.</p><p>Kacin je kazao da u Hrvatskoj broj novih zaraza "strmo raste" i da je sve više "uvezenih" slučajeva što negativno utječe na epidemiološko stanje u Sloveniji, gdje početkom rujna počinje škola.</p><p>- Broj zaraženih je u porastu, zato ne isključujemo mogućnost da je u Hrvatskoj možda počeo i treći val, napisao je na Twitteru Jelko Kacin, glasnogovornik slovenske vlade. On je isto to rekao i na konferenciji u utorak gdje je istaknuo da za to nemaju dokaza, ali da ne mogu isključiti mogućnost.</p><p>Kao najveće izvore infekcija u Hrvatskoj naveo je noćne klubove koje posjećuju mladi koji i kada se prijave epidemiolozima "taje" svoje kontakte, a prije toga zaraze više ljudi. </p><p>Pozivajući se na slovenski Institut za javno zdravlje, kao osobito rizične naveo je noćne klubove na Pagu (Zrće), u Vodicama, Biogradu na moru, Makarskoj i na Hvaru.</p><p>Kao relativno sigurnu destinaciju istaknuo je Istarsku županiju, ali nije rekao da će biti izuzeta od novih mjera. I za granične županije je ocijenio da su većinom u "zelenoj" epidemiološki sigurnijoj zoni.</p><p>Kako bi osigurala siguran povratak svojih građana iz Hrvatske, Slovenija će krajem tjedna uvesti maksimalan broj ulaznih kolona na graničnim prijelazima.</p><p>No, neće biti popuštanja prema onima koji se jave na granicu nakon ponoći u subotu ili nedjelju i svi takvi pa i ako se nalaze u koloni dobivat će upute o obveznoj karanteni, rekao je Kacin.</p>