KAD DOMOLJUBI UTIHNU! Liku su zauvijek otrovali, a oni šute! Političari, i vi ste odgovorni

Političari, župani, gradonačelnici, ministri i čelnici raznih institucija rado narodu drže lekcije o moralu i domoljublju, no kad se treba suočiti s posljedicama kriminala, koji je zbog nečijeg prljavog profita zagadio jednu regiju i ugrozio zdravlje građana, zaglušujuće je glasna njihova šutnja.

Premijeru Andreju Plenkoviću afera u kojoj je oko 37.000 tona opasnog otpada završilo oko silosa u Gospiću bila je "netema". Nije se oglašavao do objave vještačenja i dopune nalaza iz kojega je jasno da je tlo na odlagalištu i 50 metara od njega zatrovano teškim metalima, da je trajno i nepovratno uništena vegetacija na 17.796 metara četvornih, a tzv. "vječne kemikalije" PFAS dospjele su i u podzemne vode te su pronađene na dvije lokacije nizvodno od odlagališta.

Cijeli slučaj komentirao je sinoć u Metkoviću, gdje je šturo rekao da odgovorni moraju biti procesuirani i da se se mora pripremiti cjeloviti plan sanacije.

Podsjetio je na slučaj baliranog otpada kod Varaždina, kazavši da je država stala iza projekta sanacije i riješila problem.

- Važno nam je da cijeli proces nabave prođe sukladno zakonu jer je riječ o prevelikom iznosu novca da bi se išlo u direktno ugovaranje. Razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu i sve službe rade. Poruka građanima je da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovarati, a da će se otpad sanirati - kazao je.

Napomenuo je i da je nedavno gradonačelnik Gospića Darko Milinović bio pozvan na sastanak s ministrom graditeljstva Brankom Bačićem, ali da je kazao kako je spriječen. Milinović je, naime, ranije pozvao na hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te najavio mogućnost prosvjeda u Zagrebu ako se uskoro ne poduzmu konkretni koraci.

I dok je do objave nalaza i dopune nalaza vještaka ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković govorila da PFAS, odnosno tzv. vječne kemikalije nisu pronađene u podzemnim vodama, jučer je priznala da zakopani otpad opravdano izaziva zabrinutost javnosti, posebno zbog lokacije na krškom području.

- Mi smo 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima zaprimanja takvog opasnog otpada jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. U međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i slali su se novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada - rekla je Vučković.

Foto: 24sata

Predsjednik Zoran Milanović lani u srpnju u Gospiću je umirivao građane riječima kako je uvjeren da će se apel građana za rješavanjem ilegalno deponiranog otpada pozitivno riješiti i da se tako nešto "više nikad ne smije dogoditi". Godinu dana kasnije taj problem i dalje nije riješen, a nismo čuli što novoga za reći o tome ima predsjednik države.

Ličko-senjski župan Ernest Petry, koji je više punio novinske stupce osebujnim ponašanjem nego odlukama, na društvenoj mreži poziva "nadležne institucije da bez odgode pokrenu postupke sanacije odloženog otpada koji ugrožava okoliš i zdravlje ljudi".

- Ovim putem još jednom zahtijevam da se protiv svih odgovornih za ovaj nezapamćeni zločin pokrenu postupci te da se utvrdi kaznena odgovornost svih počinitelja, od najniže do najviše razine odgovornosti - poručio je Petry.

No od Petryja, koji je bio župan i u vrijeme kad su se deseci tisuća tona otpada dovozili u Gospić, nismo čuli što je radio i kako o svemu tome ništa nije znao. Osobito s obzirom na informacije 24sata da je na mail adrese kabineta župana, Grada Gospića i dvoje komunalnih djelatnika u listopadu 2023. stigao mail u kojem ih se upozorava da je u krugu silosa zatrpano nekoliko desetaka tisuća tona plastike.

Na upit naše novinarke Laure Šiprak u svibnju ove godine, iz kabineta župana odgovorili su kako župan Ernest Petry ni zamjenica župana Ličko-senjske županije, do trenutka saznavanja za ilegalno odlagalište otpada putem medija (13. veljače 2025.), nisu zaprimili mail građana na temu ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću.

Foto: 24sata

O ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću od veljače prošle godine pa sve dosad za medije nije rekao ni tadašnji gradonačelnik Karlo Starčević.

- Laž je da smo dobili obavijest o otpadu 2023. godine poštom. Sva pošta koja je stizala išla bi preko tajnice do mene - odgovorio nam je Starčević vezano uz isti mail.

Rekao je i da je u prosincu 2023. morao odstupiti s mjesta gradonačelnika zbog korone jer se jako razbolio. Ispričao nam je i kako je upoznao varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka koji je, prema sumnjama Uskoka, organizirao prljavu rabotu uvoza otpada i njegova nezbrinjavanja.

- On je došao u moj ured, ali ja sam bio na putu pa je dogovorio s tajnicom drugi termin sastanka. Na sastanku mi je rekao da radi burobrane i bukobrane za HAC i Hrvatske ceste. Drugi put me zvao kad su sve uredili da dođem vidjeti pogon, i to je dokumentirano i u medijima. Nije bilo govora o otpadu. Grad Gospić, ni ja ni novi gradonačelnik Dado Milinović s otpadom nemamo veze. Dozvolu je dala Županija - pojašnjava. Upire prstom u Državni inspektorat i bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, jer su inspektori, smatra, trebali nadzirati što se radi po dozvolama koje izdaje Županija. Tvrdi i da ga dosad nitko nije kontaktirao.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Vi ste prvi koji ste me nazvali u dvije i pol godine. Ni DORH, ni Uskok, ni policija, nitko nije došao do mene ili me zvao i išta pitao. Nitko! Kakva je to istraga? - pojadao nam se bivši gradonačelnik.

Gradonačelnik Gospića, Darko Milinović, koji sad proziva premijera, u to je vrijeme, kako voli isticati, bio tek građanin i liječnik. O ilegalnom deponiranju otpada ništa nije znao, no zato, kako su primijetili građani Gospića, javno iznosi netočne informacije da “sami vještaci kažu da je nalaz vrlo ograničen” i da se nalaz, izrađen po nalogu Uskoka u sklopu istrage, “ne može upotrijebiti za sudske sporove”. 