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Foto: Dijana Novak Krešić
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+

Kad presuši državna kesa, brzo umre i HDZ-ova biračka mašina

Piše Tomislav Klauški,

NOVI EXPRESS Čini se kako je došao na naplatu HDZ-ov predizborni plan iz superizborne 2024. kad je Plenković dijelio povišice slijeva i zdesna nadajući se da će tako kupiti podršku, glasove i opstanak na vlasti

Kad je Ivo Sanader, bivši premijer koji je upravo ovaj tjedan navršio 73 godine, prvi puta 2008. godine objavio da smo “u banani”, kad je začepio sve proračunske pipe i “ukrao Božić”, bilo je samo pitanje vremena kad će poručiti da je njegova “dionica završena”, a HDZ potom otklizati u neminovni izborni poraz.

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DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade
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DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade

U sudaru katamarana i jedrilice između Šolte i Brača poginulo je troje ljudi, za jednim čovjekom još tragaju. Svi poginuli su s jedrilice koja je plovila pod francuskom zastavom
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U Splitskim vratima pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja nakon sudara jedrilice i katamarana između Milne na Braču i Šolte. Jedrilica je nakon sudara potonula
VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'
NARANČASTO UPOZORENJE

VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'

IVANEC Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina. Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.

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