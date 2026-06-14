Kad presuši državna kesa, brzo umre i HDZ-ova biračka mašina
NOVI EXPRESS Čini se kako je došao na naplatu HDZ-ov predizborni plan iz superizborne 2024. kad je Plenković dijelio povišice slijeva i zdesna nadajući se da će tako kupiti podršku, glasove i opstanak na vlasti
Kad je Ivo Sanader, bivši premijer koji je upravo ovaj tjedan navršio 73 godine, prvi puta 2008. godine objavio da smo “u banani”, kad je začepio sve proračunske pipe i “ukrao Božić”, bilo je samo pitanje vremena kad će poručiti da je njegova “dionica završena”, a HDZ potom otklizati u neminovni izborni poraz.