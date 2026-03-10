Kad se šala pretvori u tragediju: Učenik pregazio svog profesora. Njegova žena: 'Ne sudite im!'

Učenička šala koja je trebala biti bezazlena tradicija u američkoj saveznoj državi Georgiji pretvorila se u nezapamćenu tragediju. Srednjoškolski profesor Jason Hughes (40) poginuo je nakon što ga je, tijekom pokušaja da iznenadi svoje učenike, slučajno pregazio kamionet kojim je upravljao jedan od njih ispred njegove kuće.

Jason Hughes (40) izašao je iz svoje kuće kako bi iznenadio učenike koji su bacali toaletni papir po drveću, što je u SAD-u česta učenička šala. No, Hughes se poskliznuo i pao na mokro tlo nakon kiše. Dok je ležao na cesti, na njega je naletio kamionet kojim je upravljao jedan od učenika koji su pokušavali pobjeći.

Profesor je znao da dolaze i čekao ih je

Tragedija se dogodila u petak navečer u Gainesvilleu, u okrugu Hall. Petoro učenika, svi u dobi od 18 godina, stiglo je pred kuću svog profesora matematike i sportskog trenera Jasona Hughesa kako bi izveli tradicionalnu šalu poznatu kao "rolling" - bacanje rola toaletnog papira po dvorištu i drveću. Ova je praksa dio lokalne tradicije tijekom sezone maturalnih večeri.

Međutim, obitelj preminulog profesora otkrila je ključan detalj koji cijelom događaju daje novu dimenziju. Hughes je znao da učenici dolaze i čekao ih je kako bi ih iznenadio i "uhvatio na djelu". Nije se radilo o konfrontaciji, već o zaigranom iščekivanju.

​- Jason je znao da studenti dolaze i bio je uzbuđen, čekajući da ih uhvati - navodi se u priopćenju njegove obitelji.

Kada je Hughes izašao iz kuće, tinejdžeri su se dali u bijeg prema svoja dva automobila. Kako je te večeri padala kiša, tlo je bilo sklisko. Profesor se poskliznuo i pao na cestu točno u trenutku kada je kretao kamionet kojim je upravljao 18-godišnji Jayden Ryan Wallace. Učenici su se, shvativši što se dogodilo, odmah zaustavili i pokušali pružiti prvu pomoć do dolaska hitnih službi. Hughes je prevezen u bolnicu, gdje je nažalost podlegao ozljedama.

Vozaču prijeti 15 godina zatvora

Unatoč tragičnim okolnostima, pravne posljedice za učenike su vrlo ozbiljne. Jayden Ryan Wallace (18), koji je vozio kamionet, optužen je za ubojstvo vozilom prvog stupnja, što je teško kazneno djelo, te za nesavjesnu vožnju, neovlašteni ulazak na posjed i bacanje smeća. Prema zakonima države Georgije, prijeti mu kazna od tri do 15 godina zatvora.

Ostala četiri učenika - Elijah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque i Ariana Cruz - suočavaju se s prekršajnim prijavama za neovlašteni upad na posjed i bacanje smeća. Svi osumnjičeni pušteni su uz jamčevinu. Samo dan prije tragedije, uprava škola okruga Hall objavila je upozorenje učenicima, moleći ih da se suzdrže od potencijalno opasnih šala.

Dok se zajednica nosi sa šokom, njegova supruga Laura Hughes, koja je također profesorica u istoj srednjoj školi, uputila je javni apel da se odbace sve optužbe protiv učenika.

- Ovo je strašna tragedija, a naša je obitelj odlučna spriječiti da se dogodi još jedna tragedija koja bi uništila živote ovih učenika. To bi bilo u suprotnosti s Jasonovom cjeloživotnom posvećenošću ulaganju u živote te djece - stoji u izjavi obitelji.

Laura Hughes, s kojom je Jason imao dva sina, zamolila je zajednicu za suosjećanje.

Foto: x

- Molimo vas da nam se pridružite u pružanju milosti i milosrđa njima, kao što je Krist to učinio za nas - rekla je.

Kolege i učenici opisuju Hughesa kao strastvenog mentora, trenera i čovjeka duboke vjere koji je bio omiljen u zajednici. Pokrenuta je i GoFundMe kampanja za pomoć njegovoj obitelji, koja je u kratkom roku prikupila više od 280.000 američkih dolara.