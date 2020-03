Kad su joj nacisti ubili muža, sjela u tenk i krenula u borbu...

Nije postojalo ništa na svijetu što je moglo ublažiti bol Marije Vasiljeve Oktjabrskaje. Ništa osim osvete. Njezin voljeni suprug, oficir Crvene armije, poginuo je 1941. boreći se protiv Hitlera.

Ucviljena udovica u pismu svojoj sestri napisala je: "Ne mogu disati, od tolikog bijesa mi zastaje dah!".

Krenula je u akciju, prodala sve što je imala u tom trenutku i odlučila da posveti svoj život borbi protiv nacizma. Osobno je pisala Staljinu i tražila dozvolu da vozi tenk.

'Moj muž je poginuo braneći Majku Rusiju. Želim se osvetiti onima koji su ga ubili. Želim se osvetiti i za svoj narod koji je nastradao od nacističkih barbara. Iz tog razloga sam uplatila kompletnu svoju ušteđevinu od 50 tisuća rubalja Nacionalnoj banci da bi kupila tenk. Ljubazno molim da se tenk zove ‘Borbena djevojka’ i da me pošaljete na front kao vozača tog tenka'

Foto: Screenshot/youTube

I Staljin je neočekivano pristao. Čak joj je i odgovorio.

'Hvala, Maria Vasilievna, na vašoj brizi za oklopne snage Crvene armije. Vaša želja će biti ispunjena. Molim vas, prihvatite moj pozdrav, Staljin'

Marija je uskoro prošla višemjesečnu obuku. Iako su njene muške kolege bile vrlo skeptične, ubrzo su svi shvatili da Marija može voziti, pucati i ispaljivati granate bolje od ikog drugog. I poslali su ju na front. Marija Oktjabrskaja postala je prva žena za upravljačem sovjetskog tenka.

Mariya Vasilyevna's heroic sacrifices for this great nation will not be forgotten.#RIP #FightingGirlfriend pic.twitter.com/Ssf0TCLOXt