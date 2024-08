Kad Vučiću zagusti, onda hapsi hrvatske ‘špijune’ po Beogradu

Aleksandru Vučiću uvijek netko radi o glavi. Kad god mu zagusti, on u pomoć prizove - “neprijatelje”. Protiv njega se spremaju atentati, državni udari, on je meta hajke. Političku scenu Srbije pretvorio je u pozornicu za svoj stand up, a naciju u publiku.

