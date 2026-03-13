Obavijesti

NEVJEROJATNO

KAJ JE OVO? Zagrepčani bijesni jer im je ulica Fuljatkov breg odjedanput postala - brijeg?!

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

Generacijama je bio 'breg', a sada je 'brijeg'. Ogorčeni smo, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala fotografiju novog naziva ulice u zagrebačkom Markuševcu.

Foto: Čitatelj 24sata

Objasnila nam je da je ime Ulice Fuljatkov breg, sada brijeg, u samo par sati izazvala lavinu ogorčenja i podrške za akciju u lokalnoj Facebook grupi 'Markuševec u srcu'.

- Gradske vlasti sustavno mijenjaju naše povijesne toponime. Za birokraciju je to 'ispravljanje nepismenosti', a za nas stanovnike Podsljemena to je kulturocid i brisanje identiteta. Zagrebačka kajkavština nije nepismenost, već bogatstvo našeg grada. Stanovnici su spremni na otpor i zahtijevaju povratak izvornih naziva - ispričala nam je čitateljica.

Poslali smo upit Gradu. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

