KAJ JE OVO? Zagrepčani bijesni jer im je ulica Fuljatkov breg odjedanput postala - brijeg?!

Generacijama je bio 'breg', a sada je 'brijeg'. Ogorčeni smo, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala fotografiju novog naziva ulice u zagrebačkom Markuševcu.

Foto: Čitatelj 24sata

Objasnila nam je da je ime Ulice Fuljatkov breg, sada brijeg, u samo par sati izazvala lavinu ogorčenja i podrške za akciju u lokalnoj Facebook grupi 'Markuševec u srcu'.

- Gradske vlasti sustavno mijenjaju naše povijesne toponime. Za birokraciju je to 'ispravljanje nepismenosti', a za nas stanovnike Podsljemena to je kulturocid i brisanje identiteta. Zagrebačka kajkavština nije nepismenost, već bogatstvo našeg grada. Stanovnici su spremni na otpor i zahtijevaju povratak izvornih naziva - ispričala nam je čitateljica.

Poslali smo upit Gradu. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.