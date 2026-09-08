Kaja Kallas o pobjedi AfD-a u Njemačkoj: To je zabrinjavajuće!

Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izrazila je zabrinutost zbog mogućeg sudjelovanja desničarske Alternative za Njemačku (AfD) u vlasti savezne pokrajine Saska-Anhalt, prenose njemački mediji u utorak.

„Mi smo svjedoci napadima u Leipzigu, sabotažama diljem Europe i pogoršanjem sigurnosne situacije. Istodobno svoj utjecaj jača stranka koja ignorira ovu opasnost i govori kako ne treba ništa poduzimati jer da se nas ništa od toga ne tiče“, rekla je Kallas na konferenciji za tisak u Vilniusu.

On je rekla da zbog ove tendencije strahuje po obrambenu učinkovitost Europe.

„Strahujem da ćemo jednog dana zaključiti da nismo učinili dovoljno kako bismo odbacili prijetnje i adekvatno se obranili“, rekla je Kallas nakon susreta s predsjednikom litvanske vlade Mindaugasom Sinkeviciusom.

Ona je na kraju zaključila kako je stvar njemačkog naroda i njemačke države kao demokracije da sami donose svoje odluke.

Uspjeh AfD-a koji je na nedjeljnim izborima za parlament u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt odnio uvjerljivu pobjedu, Kallas je nazvala „zabrinjavajućim“.