Obavijesti

News

Komentari 1
ZABRINUTA ZA SIGURNOST

Kaja Kallas o pobjedi AfD-a u Njemačkoj: To je zabrinjavajuće!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kaja Kallas o pobjedi AfD-a u Njemačkoj: To je zabrinjavajuće!
Foto: Michael Brandt/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Povjerenica Kaja Kallas upozorila je na opasnosti koje dolaze s jačanjem desničarske stranke AfD, ističući kako bi to moglo ugroziti sigurnost Europe i obrambenu učinkovitost

 Povjerenica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izrazila je zabrinutost zbog mogućeg sudjelovanja desničarske Alternative za Njemačku (AfD) u vlasti savezne pokrajine Saska-Anhalt, prenose njemački mediji u utorak.

„Mi smo svjedoci napadima u Leipzigu, sabotažama diljem Europe i pogoršanjem sigurnosne situacije. Istodobno svoj utjecaj jača stranka koja ignorira ovu opasnost i govori kako ne treba ništa poduzimati jer da se nas ništa od toga ne tiče“, rekla je Kallas na konferenciji za tisak u Vilniusu.

STRANA ULAGANJA U NJEMAČKU? Siegmund nakon pobjede AfD-a zahvalio Elonu Musku: 'Ja sam spreman i na suradnju...'
Siegmund nakon pobjede AfD-a zahvalio Elonu Musku: 'Ja sam spreman i na suradnju...'

On je rekla da zbog ove tendencije strahuje po obrambenu učinkovitost Europe.

„Strahujem da ćemo jednog dana zaključiti da nismo učinili dovoljno kako bismo odbacili prijetnje i adekvatno se obranili“, rekla je Kallas nakon susreta s predsjednikom litvanske vlade Mindaugasom Sinkeviciusom.

Ona je na kraju zaključila kako je stvar njemačkog naroda i njemačke države kao demokracije da sami donose svoje odluke.

Uspjeh AfD-a koji je na nedjeljnim izborima za parlament u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt odnio uvjerljivu pobjedu, Kallas je nazvala „zabrinjavajućim“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Srbija se nada kraju hrvatskog veta oko ulaska u Europsku uniju. Evo zašto prerano slave
POSJET MARTE KOS

Srbija se nada kraju hrvatskog veta oko ulaska u Europsku uniju. Evo zašto prerano slave

Prema važećim europskim ugovorima, konačni prijam nove države zahtijeva jednoglasnost članica i ratifikaciju pristupnog ugovora u svakoj od njih. Hrvatska, dakle, ne ostaje bez glasa, donosi novi Express
Sad su se sjetili! Von der Leyen i Costa oglasili se o Mladićevu sprovodu: 'Prizori su šokantni'
JUČER NI RIJEČI

Sad su se sjetili! Von der Leyen i Costa oglasili se o Mladićevu sprovodu: 'Prizori su šokantni'

Iz vrha EU jučer se nisu sjetili kritizirati Srbiju zbog Mladićeva sprovoda, a jučer je i Plenković rekao da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh EU-a. Kritika Ursule von der Leyen i Antonija Coste stigla je jutros
UBOJICA LJETA Hrvatskoj prijeti jako nevrijeme uz krupnu tuču, razorne vjetrove i - tornado?!
UFF KAKVA PROMJENA VREMENA

UBOJICA LJETA Hrvatskoj prijeti jako nevrijeme uz krupnu tuču, razorne vjetrove i - tornado?!

Hrvatsku sredinom tjedna očekuje nagla promjena vremena s mogućim grmljavinskim nevremenima, uključujući krupnu tuču i tornada, te značajan pad temperatura koji će donijeti jesensko osvježenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026