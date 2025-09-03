Kaja Kallas: Sastanak u Pekingu prijetnja je međunarodnom poretku. Kina je potpora Rusiji!

Sastanak čelnika Kine, Rusije, Irana i Sjeverne Koreje u Pekingu izravan je izazov međunarodnom poretku koji se temelji na pravilima, izjavila je u srijedu visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Tu nije riječ samo o slanju protuzapadnih signala, nego taj “autokratski savez” predstavlja "izravni izazov međunarodnom poretku temeljenom na pravilima”, rekla je Kallas.

Dodala je da se ne radi samo o simbolici. “Ruski rat u Ukrajini ima kinesku potporu. To je stvarnost s kojom se Europa mora suočiti”, istaknula je Kallas.

Na golemoj vojnoj paradi u Pekingu, uz predsjednika Xi Jinpinga stajali su ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un.

Na paradi su, između ostalih, sudjelovali iranski predsjednik Masud Pezešian i pakistanski premijer Šehbaz Šharif.