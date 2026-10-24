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O NAPUŠTANJU KLUBA

Kajtazi: 'Dogovoreno je da budem potpredsjednik Sabora, no dogovor je prekršen'

Piše HINA,
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Kajtazi: 'Dogovoreno je da budem potpredsjednik Sabora, no dogovor je prekršen'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
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Kajtazi je jučer objavio da izlazi iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina, a večeras je u Dnevniku Nove tv pojasnio da je došlo do nepovjerenja nakon nepoštivanja odluke koja je, kaže, postojala unutar Kluba

Saborski zastupnik romske i još 11 nacionalnih manjina Veljko Kajtazi rekao je u subotu da je Klub zastupnika nacionalnih manjina napustio zato što je prekršen dogovor unutar Kluba da on bude predložen za potpredsjednika Hrvatskoga sabora. Za potpredsjednika Sabora iz reda nacionalnih manjina nakon odlaska Furija Radina u mirovinu izabran je zastupnik bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Armin Hodžić.

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Kajtazi je jučer objavio da izlazi iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina, a večeras je u Dnevniku Nove tv pojasnio da je došlo do nepovjerenja nakon nepoštivanja odluke koja je, kaže, postojala unutar Kluba.

- Radi se o nepoštivanju dogovora, odnosno nepovjerenju. Kako ćemo donositi odluke ako postoji nepovjerenje - rekao je Kajtazi te ponovio kako je očekivao da će on biti izabran za potpredsjednika Sabora upravo zbog dogovora unutar Kluba.

Bilo mi je teško nastaviti rad u Klubu u kojem se izgubilo povjerenje i poremetili su se međuljudski odnosi, dodao je. Potvrdio je i da će nastaviti podupirati Vladu.

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- Mislim da je to najbolje i za Klub i za mene - rekao je Kajtazi te naveo da su za to da on bude potpredsjednik Sabora bili zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek te zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics.

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