SVJETSKI DAN ROMA

'Zapošljavanje i integracija ključ su boljeg života Roma i uspjeh njihovih novih generacija'

Piše HINA,
No, unatoč pomacima, i dalje ima mnoštvo neriješenih problema

U povod Svjetskog dana Roma, koji se obilježava u srijedu, 8. travnja, zamjenik župana Međimurske županije iz redova romske nacionalne manjine Elvis Kralj poručio je da su zapošljavanje i stambena integracija ključni za bolji život Roma i uspjeh njihovih novih generacija. Govoreći o zapošljavanju, odnosno promjenama na tržištu rada, Kralj je u izjavi za Hinu istaknuo da su Romi imali sreću kad su se otvorile granice Europske unije.

- Jako puno Roma je otišlo van raditi, ali onda se dogodilo da su se i na našem tržištu otvorila vrata pa su se naši Romi počeli uspješno zapošljavati - kaže Kralj dodajući da je to otvorilo put integraciji.

- Romi su mogli uzeti stambene kredite i počeli su se integrirati i izlaziti iz romskih naselja, tako da su se u 67 od 111 međimurskih sela Romi integrirali, pokupovali kuće i na taj način osigurali sebi i članovima obitelji bolji život - objasnio je.

No, unatoč pomacima, i dalje ima mnoštvo neriješenih problema. 

- Još uvijek imamo deset velikih romskih naselja u Međimurskoj županiji u kojima više od 50 posto Roma živi u nedostojnim stambenim uvjetima, bez ikakvih mogućnosti za normalan život - naglasio je.

Ističe potrebu za poticajima s lokalne razine, kako bi se integracija dodatno ubrzala i Romima omogućio ravnopravan pristup mjerama za kupnju nekretnina. Kroz integraciju se poboljšavaju uvjeti za njihovu djecu, da mogu kroz obrazovanje postići uspjehe, dodao je.

- Čekam vrijeme kada će se vidjeti konačni rezultati, kada djeca odrastu i pokažu koliko su taj život i bolje mogućnosti doprinijeli njihovom boljem razvoju i školovanju, a samim time očekujem da će postići i puno bolje obrazovne uspjehe.

Kralj ističe da na Svjetski dan Roma njegov narod slavi svoj identitet i bogatstvo kulture, ali i doprinos stvaranju društva jednakosti, bez stereotipa i predrasuda.

- Još uvijek u toj borbi, u traženju prilika za zapošljavanje i bolje obrazovanje, Romi na određen način doživljavaju predrasude, stereotipe koji ih koče u normalnom razvoju i šansama za uspjeh - smatra Kralj.

Svjetski dan Roma obilježava se 8. travnja u spomen na Prvi kongres Roma, na kojem su usvojeni romska zastava, himna i naziv Rom. U sklopu obilježavanja, u Čakovcu je u utorak održana Večer romske poezije na kojoj su mladi autori predstavili svoje radove, a Kralj im je uputio riječi zahvale i podrške.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

