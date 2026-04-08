Obavijesti

News

Komentari 1
POZVAO NA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE

VIDEO Jandroković u Saboru čestitao Svjetski dan Roma

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: 10. sjednica Hrvatskog sabora započela je aktualnim prijepodnevom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ovaj dan, podsjetio je predsjednik Sabora, podsjeća nas na Prvi svjetski kongres Roma održan 1971. godine u Londonu, kada su donesene povijesne odluke o romskoj zastavi, himni i jeziku

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, otvarajući u srijedu novu saborsku sjednicu, čestitao je Svjetski dan Roma svim pripadnicama i pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

- Današnji dan nas poziva da sagledamo dosadašnje dosege u brizi za pripadnike romske zajednice, baš kao i izazove s kojima se Romi još uvijek suočavaju - kazao je Jandroković, čestitajući uime Hrvatskoga sabora i osobno današnji Svjetski dan Roma.

- Trebamo ostati posvećeni izgradnji društva u kojem će svi građani biti istinski ravnopravni, s jednako dostupnim mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene skrbi, kao i drugim uvjetima nužnim za dostojanstven život - dodao je.

Ovaj dan, podsjetio je predsjednik Sabora, podsjeća nas na Prvi svjetski kongres Roma održan 1971. godine u Londonu, kada su donesene povijesne odluke o romskoj zastavi, himni i jeziku. Bio je to, kako je rekao, nedvojbeno ključan trenutak u međunarodnom priznanju romskog identiteta i snažan poticaj očuvanju cjelokupne kulturne baštine romskog naroda, svugdje u svijetu.

- Djelujmo zajedno kako bi bilo kakav oblik diskriminacije ili predrasuda bili stvar prošlosti i kako bi istinska integracija bila neupitnim dijelom naše zajedničke budućnosti - pozvao je Jandroković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026