VIDEO Jandroković u Saboru čestitao Svjetski dan Roma

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, otvarajući u srijedu novu saborsku sjednicu, čestitao je Svjetski dan Roma svim pripadnicama i pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

- Današnji dan nas poziva da sagledamo dosadašnje dosege u brizi za pripadnike romske zajednice, baš kao i izazove s kojima se Romi još uvijek suočavaju - kazao je Jandroković, čestitajući uime Hrvatskoga sabora i osobno današnji Svjetski dan Roma.

- Trebamo ostati posvećeni izgradnji društva u kojem će svi građani biti istinski ravnopravni, s jednako dostupnim mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene skrbi, kao i drugim uvjetima nužnim za dostojanstven život - dodao je.

Ovaj dan, podsjetio je predsjednik Sabora, podsjeća nas na Prvi svjetski kongres Roma održan 1971. godine u Londonu, kada su donesene povijesne odluke o romskoj zastavi, himni i jeziku. Bio je to, kako je rekao, nedvojbeno ključan trenutak u međunarodnom priznanju romskog identiteta i snažan poticaj očuvanju cjelokupne kulturne baštine romskog naroda, svugdje u svijetu.

- Djelujmo zajedno kako bi bilo kakav oblik diskriminacije ili predrasuda bili stvar prošlosti i kako bi istinska integracija bila neupitnim dijelom naše zajedničke budućnosti - pozvao je Jandroković.