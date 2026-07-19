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HRVATSKI BALATON

Kakav Jadran, imamo mi svoje podravsko more. Lijepo je i zimi

Piše Bojana Mrvoš,
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Kakav Jadran, imamo mi svoje podravsko more. Lijepo je i zimi
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Foto: Privatni album/
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Na sat i pol od Zagreba, i samo 400 metara od Drave i granice s Mađarskom, Šoderica je “podravsko more”, zahvaljujući kojemu se na pravo more odavde ni ne mora.

Jadransko more? Super je, volimo ga, ali nam se ne da do tamo voziti. Zaustavili smo se ovdje, unajmili kuću i jako nam je lijepo, uživamo u jezeru, kaže nam nizozemska obitelj Sturk, otac i kći koje smo zatekli na hrvatskom Balatonu - jezeru Šoderica pored Koprivnice. Na sat i pol od Zagreba, i samo 400 metara od Drave i granice s Mađarskom, Šoderica je “podravsko more”, zahvaljujući kojemu se na pravo more odavde ni ne mora.

- Ma kakvo more, ovo je naš Jadran - smiju se dvije žene koje pred našu kameru ne žele, ali kažu da ovamo na kupanje dolaze često, iz Koprivnice su. Ima tu, međutim, i Mađara, draža im je Šoderica, veličine kilometar i pol četvorni, od puno većeg Balatona, nekima od njih je i puno bliža. Ima tu i Nijemaca, Nizozemaca, na Šoderici se govore svi jezici svijeta, mnogim je turistima otkriće. I nama je bila.

Tirkizna, čista voda, temperatura joj za kupanje taman, požalili smo što na reportažu, osim bloka i olovke, nismo ponijeli i kupaći kostim.

- Pođite s nama hraniti ribe - zove nas Antun Marić iz Đurđevca, koji ovamo često dolazi u ribolov.

No svoj budući ulov - soma, šarana, smuđa ili amura - Antun redovno i hrani, ovaj put im nosi kukuruz. Usred jezera je izdignut sprud, na kojemu ribiči mogu stajati i strpljivo čekati ulov. Šoderica je jezero nastalo prije otprilike 150 godina vađenjem šljunka, odnosno šodera. Od tuda joj i ime. Sa svakom lopatom šljunka više, i jezero je bilo veće, raste i danas jer se šoder i dalje vadi iz njega. Voda dopire iz dubina Drave i puni jezero, a sloj šljunka, na nekim dijelovima debeo i 15 metara, prirodni je pročistač vode, prirodni filter jezera.

Ovo je bilo jedno od prvih eksploatacijskih područja šljunka i pijeska u sjevernoj Hrvatskoj i južnoj Ugarskoj. Zemljište na kojem je danas jezero pripadalo je vlastelinstvu grofova Inkey iz Rasinje i u početku se šljunak vadio lopatama, ručno. Kad je u promet 1870. puštena pruga, eksploatacija je pojačana, početkom 20. stoljeća još i više jer se posao sad obavljao uvođenjem parnog bagera. U to vrijeme na Šodericu stiže i prvi turizam. Između kolosijeka pruge i istočnog dijela Šoderice postavljena je drvena baraka s nekoliko svlačionica i gostionicom, a 1912. godine Šoderica postaje najljepše kupalište ovog dijela Hrvatske. Stare fotografije koje nam je ljubazno ustupila Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica svjedoče tim vremenima. Na jezeru je 1929. organiziran i izbor najljepše djevojke Šoderice, Miss Šoderice, a nakon Drugog svjetskog rata ovdje se grade vikendice, odmaralište, moteli, trgovine, restorani... Devedesetih je puno toga zatvoreno, Šoderica turistički stagnira, no u zadnje vrijeme ponovno postaje zanimljiva domaćim i stranim gostima, vikendom pogotovo.

- Imali smo fišijadu, redovno nam dolazi i Kerekesh Teatar, ali sve je to puno manje nego što je nekad bilo! Imali smo vlak, vozio je do same Šoderice, vozio je i autobus, sad više ni toga nema. Nemamo ni dućan - govori nam Franjo Culek, tu domaći, zatičemo ga u gostima obitelji Šunjić iz Križevaca.

Šunjići su tu vikendaši, Culek stalno nastanjen. U naselju stalno živi osamdesetak ljudi, kaže nam.

- Kad sam otišao u mirovinu, rekao sam ženi da idem na Šodericu - smije se gospodin Culek, glavom i bradom ribič od formata.

Ne priča nam ribičke priče, već pokazuje fotografije s ulovom amura, soma... Ima se čime pohvaliti.

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Šunjići se prisjećaju 70-ih i 80-ih, kad je ovdje bilo najživlje.

- Bili smo prvi u plesnom natjecanju 1976. - pričaju kroz smijeh.

Kažu nam da je ovo raj na zemlji, a posebno za umirovljenike.

- Živimo u Križevcima, nije to veliki grad, ali je ipak asfalt. Ovdje je puno lakše i ljepše ljeti. Znamo doći i zimi, naložimo peć i uživamo. Ljeti se kupamo redovito, naravno - kažu Blaž i Vesna Šunjić.

Bude se uz pjev ptica, ne bi to mijenjali ni za što na svijetu, zaključuju.

- Nema do svježe ribe na tavi, onako na brzo - sretno će gospodin Blaž.

Dubina jezera je od dva do čak dvadeset metara, i jako je ugodno za kupanje - kaže nam Slovenka Katja Šivic Radikovič, koja ovamo dolazi godinama.

Čudi se što nismo ponijeli kupaći, zar nismo znali kamo dolazimo, pita nas u čudu...

- Kad sam bila mala, iz vlaka bi na Šodericu vikendom izlazile horde ljudi, bilo je to super - kaže nam jedna od kupačica, domaća.

Uz jezero se, kilometar i pol duga, pruža lijepa šetnica, uz nju lijepe male vikendice, nema ovdje ni traga kakvoj megalomanskoj gradnji, kao na Jadranu. Sve je tu po “špagici” i po mjeri okoliša - umjereno, lijepo, jednostavno.

A budući da svi ovdje hvale svog smuđa, šarana, a bogami i amura, morali smo i mi probati domaću ribu, potonji nas je najviše zanimao. Restoran “Dim Doro” uz šetnicu jezera, jedini ovdje, spravlja različite slatkovodne ribe, na meniju imaju i “bakin i dedin fiš”, drukčiji je od slavonskog.

- Otvorili smo prije godinu dana i većinu gostiju čine nam Mađari. Vikendom je puno, i jako zanimljivo - kaže Matej Dobrić, brat vlasnice restorana.

Učitelj je kemije koji se zasitio zbornice pa dao u ugostiteljstvo. Objašnjava nam kako je amur sličan šaranu, ali se hrani isključivo biljem, vegetarijanac je i vegan.

- Šaran je svejed, a amur isključivo na biljnoj prehrani. U Šodericu i jest ubačen iz tog razloga, da drži pod kontrolom rast rese, jezerske trave - kaže Dobrić.

Svoj fiš ovdje prave od amura i šarana, kuhaju ga na temeljcu od šarana, soma i amura, gušći je od slavonskog. Njega ćemo probati sljedeći put, kad obavezno dolazimo s kupaćim u torbi.

- Lijepo je ovdje vikendom, a najveća gužva u rano ljeto, tijekom lipnja, sad su ljudi već na moru. Ovoga je lipnja baš bilo vruće i Šoderica bila jako posjećena - govori nam gospodin plivač.

Kaže da se čistoću vode kontrolira dvaput godišnje i da unatrag dvadeset godina, koliko dolazi u svoju vikendicu, nije bilo lošeg rezultata.

- Šoder je čudo, najbolji pročistač vode. Toliko je čista da bi je se moglo i piti, jedino što, koliko je meni poznato, ima jako puno željeza - smije se.

Govori nam i kako je 2023. ovdje bila velika poplava, Drava je digla i podzemne vode ispod jezera, koje se podiglo sve do kuća, puno je njih bilo poplavljeno.

- Tih sam dana shvatio koliko je priroda jača od nas. Nasipavali smo teren, radili zečji nasip, uzalud, voda je prodirala i išla dalje, bilo je jako teško svima nama - zaključuje čovjek.

I doista, protiv prirode se ne može - ponekad se naljuti zbog svega što smo joj napravili, no puno češće nas nagrađuje - ovakvim ljepotama. 

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