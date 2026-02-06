Trumpova odvratna objava: Ovo je objavio na svojoj mreži

Videozapis koji je američki predsjednik Donald Trump objavio na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social izazvao je snažne osude nakon što je u njemu prikazan rasistički sadržaj usmjeren prema bivšem predsjedniku Baracku Obami i njegovoj supruzi Michelle.

Na samom kraju videa koji traje minutu i dvije sekunde, koji se većim dijelom bavi temom glasačkih strojeva, lica Baracka i Michelle Obame pojavljuju se montirana na tijelima majmuna u trajanju od otprilike jedne sekunde, a u pozadini svira pjesma grupe The Tokens "The Lion Sleeps Tonight".

Trump je i ranije napadao Obamu. Zanimljivo sada šalje američku mornaricu blizu Irana s kojim je već bio u ratu prošlog ljeta, ali je zato tijekom 2011. i 2012. napadao Obamu da želi uvući SAD u rat s Islamskom republikom.

- Da bi bio ponovno izabran, Barack Obama će započeti rat s Iranom - napisao je svojedobno na Twitteru, a sada je SAD na pragu drugog rata s Iranom tijekom njegovog mandata.

U video blogu iste godine Trump je rekao da bi „predsjednik mogao započeti rat s Iranom zato što nema sposobnost pregovaranja“ i da bi to navodno bio politički potez pred izbore.

Tijekom 2011. i 2012. Trump je tu tezu ponavljao u intervjuima i tweetovima, sugerirajući da bi Obama mogao pokrenuti konflikt iz političkih razloga.