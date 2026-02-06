Trump: 'Financirat ću tunel u New Yorku, ali morate po meni nazvati aerodrom i kolodvor!'

Američki predsjednik Donald Trump prošlog je mjeseca ponudio odmrzavanje sredstava za strateški projekt tunela ispod rijeke Hudson u New Yorku vrijednog 16 milijardi dolara, ako demokratski senator Chuck Schumer podrži ideju da se zračna luka Washington Dulles i kolodvor Penn u New Yorku nazovu po Trumpu, rekao je izvor za Reuters u četvrtak.

Punchbowl News prvi je, pozivajući se na četiri izvora, izvijestio o ponudi koju je Schumer brzo odbio, rekavši Bijeloj kući da nema ovlasti preimenovati znamenitosti, potvrdio je izvor za Reuters.

Pokretanje videa... 01:06 Trump kaže da nije spavao na prošlom sastanku kabineta, samo mu je bilo dosadno | Video: 24sata/reuters

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar, a Schumerov ured odbio je komentirati.

U petak će se na sudu održati saslušanje o hitnom zahtjevu New Yorka i New Jerseyja da se naredi financiranje tunela Gateway Hudson River vrijednog 16 milijardi dolara prije nego što se izgradnja zaustavi u petak, zbog čega će 1000 građevinskih radnika ostati bez posla. Trump je financiranje zamrznuo u listopadu.

Demokratska senatorica iz New Yorka Kirsten Gillibrand kasno u četvrtak nazvala je Trumpov prijedlog "smiješnim". "Prava imenovanja nisu predmet trgovanja kao dio nekakvih pregovora, kao što nije ni dostojanstvo Njujorčana... Predsjednik i dalje stavlja vlastiti narcizam iznad dobro plaćenih sindikalnih radnih mjesta koja ovaj projekt pruža i izvanrednog ekonomskog utjecaja koji će tunel Gateway donijeti."

Inicijativa, koja je primila oko 15 milijardi dolara savezne potpore pod tadašnjim predsjednikom Joeom Bidenom, uključuje popravke postojećeg tunela i izgradnju novog za putničku željeznicu Amtrak i prigradske linije između New Jerseyja i Manhattana te ključnu željezničku liniju između New Yorka i New Jerseyja.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul odgovorila je na društvenim mrežama na Trumpov navodni prijedlog "protuponudom" koja prikazuje Trumpov toranj na Manhattanu preimenovan u "Hochul Tower".

Trump ima posebnu sklonost da se zgrade ili programi imenuju po njemu. Otkad se vratio na dužnost u siječnju 2025., republikanski predsjednik zakucao je svoje ime na istaknute zgrade u Washingtonu, planiranu klasu ratnih brodova mornarice, program viza za bogate strance, vladinu web stranicu za lijekove na recept i savezne štedne račune za djecu. U prosincu je upravni odbor Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy, čiji je upravni odbor Trump popunio svojim ljudima, dodao njegovo prezime na instituciju.

To je prezime dodano u prosincu i na zgradu Američkog instituta za mir u Washingtonu, nekoliko mjeseci nakon što je njegova administracija zaplijenila tu neprofitnu organizaciju i gotovo je zatvorila.

Trump je u prosincu obećao preurediti međunarodnu zračnu luku Washington Dulles u Virginiji, glavno čvorište United Airlinesa i glavnu međunarodnu zračnu luku za područje glavnog grada SAD-a, nazivajući je lošim objektom.

Zračna luka trenutno nosi ime po Johnu Fosteru Dullesu, koji je bio državni tajnik SAD-a pod predsjednikom Dwightom Eisenhowerom 1950-ih.

U listopadu je američko Ministarstvo financija objavilo nacrt dizajna za kovanicu od 1 dolara s likom predsjednika Donalda Trumpa u spomen na 250 godina od proglašenja američke neovisnosti 2026. godine.