Srbin htio ući u Hrvatsku. Rekao da nema ništa za prijaviti. Onda su mu našli ovo! Ide u zatvor
Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su nezakonit unos 180.000 komada lijekova, objavila je na svojim stranicama Carinska uprava.
Kako navode u objavi, 7. studenoga 2025. ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PGP Bajakovo na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su nezakonit unos 180.000 komada tableta koje se nalaze na popisu droga.
A tip koji je pokušao prošvercati tablete prijavio je kako ima samo odjeću!
Na osnovu RTG snimke izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te su uz deklariranu robu (odjevni predmeti), pronađene i neprijavljene tablete Bensedin i Ksalol.
- Policijski službenici PU Vukovarsko-srijemske preuzeli su vozača na daljnje postupanje te će protiv istog nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190. stavak 2. Kaznenog zakona - pišu iz Carinske uprave.
Vozač je na mjesec dana završio u osječkom zatvoru...
