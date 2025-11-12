Srbin htio ući u Hrvatsku. Rekao da nema ništa za prijaviti. Onda su mu našli ovo! Ide u zatvor

Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su nezakonit unos 180.000 komada lijekova, objavila je na svojim stranicama Carinska uprava.

Kako navode u objavi, 7. studenoga 2025. ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PGP Bajakovo na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su nezakonit unos 180.000 komada tableta koje se nalaze na popisu droga.

Foto: Carinska uprava

A tip koji je pokušao prošvercati tablete prijavio je kako ima samo odjeću!

Foto: Carinska uprava

Foto: Carinska uprava

Na osnovu RTG snimke izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije te su uz deklariranu robu (odjevni predmeti), pronađene i neprijavljene tablete Bensedin i Ksalol.

Foto: Carinska uprava

- Policijski službenici PU Vukovarsko-srijemske preuzeli su vozača na daljnje postupanje te će protiv istog nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190. stavak 2. Kaznenog zakona - pišu iz Carinske uprave.

Vozač je na mjesec dana završio u osječkom zatvoru...