JAKOVINA U PREKRŠAJU

Sjećate se Milanovićevog ministra koji je švercao cigare? Evo koju je kaznu dobio...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Žarko Basic/PIXSELL

Cigarete su se nalazile skrivene u prtljažniku vozila između pomične ploče i prostora za rezervni kotač, što je utvrđeno pregledom vozila od strane carinskih službenika, rekli su ranije iz Carinske uprave...

Tihomir Jakovina, bivši ministar poljoprivrede, u vladi SDP-a, pokušao je preko granice prenijeti četiri šteke cigareta, objavili su ranije 24sata. Kako sad doznajemo Carinska uprava izrekla mu je novčanu kaznu. 

Podsjetimo,  Carinska uprava, bez navođenja identiteta osobe, potvrdila nam je kako 8. listopada hrvatski državljanin na graničnom prijelazu Slavonski Brod nije prijavio unos četiri šteke cigareta.

- Cigarete su se nalazile skrivene u prtljažniku vozila između pomične ploče i prostora za rezervni kotač, što je utvrđeno pregledom vozila od strane carinskih službenika - rekli su iz Carinske uprave. Jakovina je navodno prevozio cigarete marke Sobranie.

Kako su nam sad potvrdili iz Carinske uprave izrečen mu je prekršajni nalog, kojim je izrečena novčana kazna u visini od 1.248,00 € te troškovi postupka u iznosu od 30,00 € s rokom plaćanja od osam dana. 

- Okrivljeni je platio 2/3 novčane kazne u zakonskom roku i time je prekršajni nalog postao pravomoćan - rekli su iz Carinske uprave.

Jakovina je bio ministar poljoprivrede u vladi Zorana Milanovića od 2011. do 2016. godine. Nakon što smo doznali da je riječ o njemu, pokušali smo ga kontaktirati, ali do zaključenja broja nije odgovarao na naše pozive.

Što se tiče duhanskih prerađevina Carinska uprava objavila je kako je za putnike, između ostalog i cestovnog prometa, dozvoljen unos: 40 cigareta, 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duhana za pušenje.

Prema dostupnim podacima od 2017. godine, Jakovina je direktor u tvrtki Boss Mare d.o.o., koja je registrirana u Vranovcima kraj Slavonskog Broda. Riječ je o tvrtki za proizvodnju, trgovinu i usluge. Odnosno, njezine djelatnosti su: destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića. Jakovinina tvrtka ima jednog zaposlenika, čija je prosječna neto plaća u prošloj godini bila 714 eura, ukupna dobit bila je 42.100 eura, a neto dobit 28.700 eura.

Bivši ministar s politikom je završio u prosincu 2017. godine, kad je, nezadovoljan stanjem u stranci i odnosom tadašnjeg čelništva, predvođenog Davorom Bernardićem, podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a Brodsko-posavske županije i izašao iz stranke. Bio je to njegov zadnji istup u javnosti općenito. 

