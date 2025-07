Kako do Hipodroma u subotu? ZET je objavio detalje i koji sve tramvaji i autobusne linije voze

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu uvjetovat će značajne izmjene u organizaciji javnog gradskog prijevoza tijekom vikenda, sukladno prometnoj regulaciji koja će se očekivano odvijati u tri faze, objavili su u srijedu i Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

1. faza

Primjena prve faze za javni gradski prijevoz očekuje se u subotu, 5. srpnja od 4 sata ujutro do normalizacije prometa u jutarnjim satima nedjelje, 6. srpnja.

Tramvajski promet

Tijekom I. faze obustavlja se tramvajski promet Ulicom grada Vukovara, na relaciji između Savske ceste i Avenije Marina Držića te će tramvajska linija 5 i 13 prometovati izmijenjenim trasama kako slijedi:



Linija 5: Park Maksimir - Šubićeva - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska cesta - dalje uobičajenom trasom do terminala Prečko.

Linija 13: Žitnjak - Autobusni kolodvor - Branimirova - Glavni kolodvor - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Ilica - Ulica Republike Austrije - Zapadni kolodvor.



Autobusni promet



Za autobusni promet zatvara se terminal Glavni kolodvor te Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode i Ulica Hrvatske bratske zajednice.



Autobusne linije 218, 220, 221, 234, 242, i 243 bit će obustavljene, dok će linije 166, 229, 241, 268, 310, 311 i 313 prometovati izmijenim trasama kako slijedi:

• u smjeru grada prometovat će redovnim trasama do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Islandske - Islandska - SR Njemačke - Avenija Dubrovnik, do stajališta Središće gdje će biti krajnje stajalište.

Polasci sa stajališta Muzej suvremene umjetnosti (kod Avenue Malla) ostvarivat će se prema uobičajenim vremenima polaska s terminala Glavni kolodvor, a ovisno o prohodnosti prometnica.



Kako bi se stanovnicima Novog Zagreba omogućilo putovanje do središta grada, odnosno veza s tramvajem, uvodi se izvanredna autobusna linija Rotor Zapruđe - Podbrežje, koja će prometovati kroz Novi Zagreb trasom:

• Sarajevska - Ukrajinska - Božidara Magovca - Svetog Mateja - Hribarov prilaz - SR Njemačke - Avenija Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca - Vatikanska - Podbrežje, te u povratku: Podbrežje - Vatikanska - Avenija Većeslava Holjevca - Islandska - SR Njemačke - Vatikanska - Svetog Mateja - Božidara Magovca - Ukrajinska - Sarajevska - polukružno rotor Zapruđe.

2. faza

Primjena druge faze očekuje se u subotu, 5. srpnja oko 12 sati, a ovisno o procjeni policije. Druga faza će trajati do uspostave i normalizacije prometa u jutarnjim satima nedjelje, 6. srpnja.

Tramvajski promet



Predviđena je obustava tramvajskog prometa Avenijom Dubrovnik, od rotora u Zapruđu do rotora Remetinec. Linije 6 i 7 prometovat će skraćeno do rotora u Zapruđu, a linija 14 do rotora Remetinec (stajalište Arena Zagreb).



Autobusni promet



Nakon zatvaranja Avenije Dubrovnik, izmijenjenim trasama u oba smjera prometovat će autobusne linije 222 (Remetinec - Žitnjak) i 109 (Črnomerec - Dugave), a izmijenjenom trasom prometovat će i linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) kako slijedi:

Linija 109: sa Črnomerca redovnom trasom do raskrižja Selska/Zagrebačka - Zagrebačka - Fallerovo šetalište - Ljubljanica (peron linije 114).

Linija 222: iz Žitnjaka redovnom trasom do petlje Držićeva te u nastavku Slavonskom avenijom do Savske ceste - Savska cesta - Jadranski most i dalje redovitom trasom.

Linija 281 u subotu, 5. srpnja, iz Novog Jelkovca prometovat će Slavonskom avenijom do Savske ceste, te polaske ostvarivati sa stajališta kod Vjesnika.



Tijekom druge faze, mijenja se trasa izvanredne autobusne linije Rotor Zapruđe - Podbrežje kako slijedi:

• Sarajevska - Ukrajinska - Božidara Magovca - Svetog Mateja - Hribarov prilaz - SR Njemačke - Islandska - Većeslava Holjevca - Vatikanska - Podbrežje.



Autobusne linije 166, 229, 241, 268, 310, 311 i 313 u ovoj fazi dodatno mijenjaju trasu te će prometovati kako slijedi:

• redovnom trasom do raskrižja Avenija Većeslava Holjevca/SR Njemačke - SR Njemačke - Islandska - Avenija Većeslava Holjevca, gdje se uspostavlja početno-krajnje stajalište te u povratku redovnom trasom prema svojim odredištima.



Upozoravamo korisnike autobusnih linija terminala Savski most kako se u popodnevnim satima očekuju značajnija odstupanja od voznog reda te preusmjeravanja linija zbog mogućeg zatvaranja dijela prometnica u jugozapadnom dijelu grada. Ovisno o prohodnosti koridora, ZET će u suradnji s policijom koordinirati prometovanje linija, a o čemu ćemo pravovremeno obavještavati javnost.

3. faza

Tijekom III. faze, koja će stupiti na snagu ukoliko nadležne službe procijene da je to potrebno, moguće je zatvaranje sljedećih prometnica:



• Jadranski most

• Jadranska avenija (od skretanja za Zagrebačku obilaznicu do rotora Remetinec)

• Savska cesta (od Savskog mosta do Slavonske avenije)

• Selska cesta (od Savskog mosta do Horvaćanske ceste)

• Avenija Marina Držića (od Zapruđa do Ulice grada Vukovara)

Tramvajski promet



Zatvaranje Jadranskog mosta uvjetovat će i zatvaranje tramvajskog terminala Savski most, a zatvaranje Savske ceste onemogućuje normalno prometovanje tramvajskih linija 5 i 17 do Prečkog, te linije 14 do rotora Remetinec.

Zbog navedenih zatvaranja, dolazi do izmjena u prometovanju tramvajskih linija 4, 5, 7, 14 i 17 koje će prometovati kako slijedi:

Linija 4: Dubec - Vlaška - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Zapadni kolodvor

Linija 7: Dubrava - Maksimirska - Autobusni kolodvor - Zapruđe

Linija 5: Park Maksimir - Šubićeva - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Ljubljanica

Linija 14: Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Autobusni kolodvor - Zapruđe

Linija 17: Borongaj - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica



Umjesto tramvajskih linija 5 i 17, Horvaćanskom cestom od Prečkog do Črnomerca prometovat će autobusna linija 109.



ZET će uključiti dodatne prijevozne kapacitete na noćne linije 31, 32, 33 i 34, a nakon koncerta planira se uvođene i izvanredne kružne tramvajske linije 35, koja će ovisno o prohodnosti koridora povezivati Novi Zagreb i gradsko središte.

Predviđena trasa linije 35:

Rotor Remetinec - Jadranski most - Savska - Vodnikova - Mihanovićeva - Glavni kolodvor - Branimirova - Držićeva - Zapruđe - Novi Zagreb - rotor Remetinec

Sukladno prohodnosti koridora, trasa linije 35 podložna je izmjeni.



Autobusni promet



Eventualno zatvaranja Jadranskog mosta za promet, uvjetovat će obustavu svih autobusnih linija terminala Savski most.

Eventualno zatvaranje Savske ceste onemogućit će uobičajeno prometovanje tramvaja prema Prečkom, a kako bi se omogućilo putovanje stanovnicima Prečkog, Jaruna i ostalih naselja duž Horvaćanske ceste, autobusna linija 109 bit će preusmjerena u oba smjera:

Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Selske i Horvaćanske te dalje Horvaćanskom do Prečkog.



Ponovna postupna uspostava i normalizacija javnog prijevoza u zonama gdje je promet bio obustavljen očekuje se u jutarnjim satima nedjelje, ovisno o prohodnosti prometnica.



Aktualne informacije o tijeku organizacije javnog gradskog prijevoza bit će dostupne na internetskoj i facebook stranica ZET-a te na mobilnoj aplikaciji MojZET koja je dostupna za preuzimanje u službenim Google i Apple trgovinama aplikacija. Putem aplikacije moguće je pratiti i kretanje vozila javnog gradskog prijevoza