Svetost činjenica ustuknula je, još jednom, pred pogrešnim vjerovanjem da se ustašofilijom, kao i bilo kojim drugim radikalizmom, može upravljati
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Kako je gradonačelnik Šibenika neke stvari okačio o 'kukasti križ'. Ili 27. ušato slovo abecede
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"Otvorili smo vam prostor da se pozicionirate kao moderna proeuropska Vlada i učinite ono što su već učinile druge europske zemlje. Umjesto toga napravili ste presedan i poslali poruku da ćete tolerirati vrijednosti koje tolerira ustaški režim.”
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