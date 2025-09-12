Obavijesti

KATAR

Kako je Izrael isplanirao napad koji je razbjesnio Amerikance?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Shin Bet

Ubrzo nakon napada 7. listopada 2023., Izrael je jasno dao do znanja da će ciljati vodstvo Hamasa u Gazi i inozemstvu. Međunarodne granice nisu bile zaštita za militantnu skupinu

Više od dva mjeseca Izrael je planirao vojnu operaciju napada na visoke čelnike Hamasa u Dohi. Grad je postao ključno središte za razgovore o oslobađanju talaca i okončanju rata  i mjesto koje su često posjećivali visoki izraelski dužnosnici, piše CNN.

Kao i Iran

U utorak poslijepodne, više od deset izraelskih borbenih zrakoplova lansirano je u nebo iznad Bliskog istoka kako bi izveli napad. IDF nije javno objavio koji su zrakoplovi ili oružje korišteni u operaciji, ali izraelski borbeni zrakoplovi F-35I, F-15 i F-16 intenzivno su korišteni tijekom 12-dnevnog sukoba s Iranom, slično kao i operacija u Kataru. Zrakoplovi, dobiveni od Sjedinjenih Država, dokazali su svoju sposobnost djelovanja u okruženju zasićenom neprijateljskim radarima.

U 15:46 sati poslijepodne, više od deset projektila pogodilo je stambenu zgradu u središtu Dohe u onome što je IDF nazvao "preciznim udarom". Izrael je namjerno čekao do zadnjeg trenutka da obavijesti Trumpovu administraciju o napadu, znajući da će SAD odmah obavijestiti Katar o nadolazećem napadu. 

FILE PHOTO: Aftermath of an Israeli attack on Hamas leaders, according to an Israeli official, in Doha
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Prvi ovakav napad

Ubrzo nakon napada 7. listopada 2023., Izrael je jasno dao do znanja da će ciljati vodstvo Hamasa u Gazi i inozemstvu. Međunarodne granice nisu bile zaštita za militantnu skupinu. To je na svojoj koži osjetio i Iran gdje je u Teheranu ubijen Ismail Hanijeh ili Libanon gdje je ubijen Saleh al-Arouri. Ono što je drukčije kod Katra je činjenica da se radi o, barem na papiru savezničkoj državi koja kao i druge petrodolar diktature s ima prisne odnose sa SAD-om od kojeg kupuju i oružje.

OSUDA UZ POTPORU SAD-A Vijeće sigurnosti UN-a osudilo nedavni napad na Katar. U izjavi nisu spomenuli Izrael...
Vijeće sigurnosti UN-a osudilo nedavni napad na Katar. U izjavi nisu spomenuli Izrael...

Američki saveznik

U svibnju je Trump postao prvi aktualni američki predsjednik koji je posjetio zaljevsku državu, obećavši Kataru da će "zaštititi ovu zemlju". Doha je obećala ekonomsku pomoć SAD-u u iznosu od 1,2 bilijuna dolara tijekom Trumpovog kratkog boravka u zemlji i njegovoj vladi poklonila jumbo jet koji će koristiti kao Air Force One.

Smoke rises after several blasts were heard in Doha
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Medijator

Napad u Kataru bio bi napad na suverenu naciju koja je odigrala ključnu posredničku ulogu u pregovorima o prekidu vatre i u kojoj se nalazi ogromna američka vojna prisutnost. Katar je također bio dom visokim čelnicima Hamasa, uključujući Khalila Al-Hayyu. Glavni pregovarač skupine godinama je živio u Dohi.

