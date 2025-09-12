Ubrzo nakon napada 7. listopada 2023., Izrael je jasno dao do znanja da će ciljati vodstvo Hamasa u Gazi i inozemstvu. Međunarodne granice nisu bile zaštita za militantnu skupinu
Kako je Izrael isplanirao napad koji je razbjesnio Amerikance?
Više od dva mjeseca Izrael je planirao vojnu operaciju napada na visoke čelnike Hamasa u Dohi. Grad je postao ključno središte za razgovore o oslobađanju talaca i okončanju rata i mjesto koje su često posjećivali visoki izraelski dužnosnici, piše CNN.
Kao i Iran
U utorak poslijepodne, više od deset izraelskih borbenih zrakoplova lansirano je u nebo iznad Bliskog istoka kako bi izveli napad. IDF nije javno objavio koji su zrakoplovi ili oružje korišteni u operaciji, ali izraelski borbeni zrakoplovi F-35I, F-15 i F-16 intenzivno su korišteni tijekom 12-dnevnog sukoba s Iranom, slično kao i operacija u Kataru. Zrakoplovi, dobiveni od Sjedinjenih Država, dokazali su svoju sposobnost djelovanja u okruženju zasićenom neprijateljskim radarima.
U 15:46 sati poslijepodne, više od deset projektila pogodilo je stambenu zgradu u središtu Dohe u onome što je IDF nazvao "preciznim udarom". Izrael je namjerno čekao do zadnjeg trenutka da obavijesti Trumpovu administraciju o napadu, znajući da će SAD odmah obavijestiti Katar o nadolazećem napadu.
Prvi ovakav napad
Ubrzo nakon napada 7. listopada 2023., Izrael je jasno dao do znanja da će ciljati vodstvo Hamasa u Gazi i inozemstvu. Međunarodne granice nisu bile zaštita za militantnu skupinu. To je na svojoj koži osjetio i Iran gdje je u Teheranu ubijen Ismail Hanijeh ili Libanon gdje je ubijen Saleh al-Arouri. Ono što je drukčije kod Katra je činjenica da se radi o, barem na papiru savezničkoj državi koja kao i druge petrodolar diktature s ima prisne odnose sa SAD-om od kojeg kupuju i oružje.
Američki saveznik
U svibnju je Trump postao prvi aktualni američki predsjednik koji je posjetio zaljevsku državu, obećavši Kataru da će "zaštititi ovu zemlju". Doha je obećala ekonomsku pomoć SAD-u u iznosu od 1,2 bilijuna dolara tijekom Trumpovog kratkog boravka u zemlji i njegovoj vladi poklonila jumbo jet koji će koristiti kao Air Force One.
Medijator
Napad u Kataru bio bi napad na suverenu naciju koja je odigrala ključnu posredničku ulogu u pregovorima o prekidu vatre i u kojoj se nalazi ogromna američka vojna prisutnost. Katar je također bio dom visokim čelnicima Hamasa, uključujući Khalila Al-Hayyu. Glavni pregovarač skupine godinama je živio u Dohi.
