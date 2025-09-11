Vijeće sigurnosti UN-a osudilo nedavni napad na Katar. U izjavi nisu spomenuli Izrael...

Vijeće sigurnosti UN-a u četvrtak je osudilo nedavne napade na glavni grad Katara Dohu, ali nije spomenulo Izrael u izjavi koju je prihvatilo svih 15 članica, uključujući i izraelsku zemlju saveznicu Sjedinjene Države.

Izrael je, u napadu u utorak pokušao smaknuti političke vođe Hamasa, eskaliravši svoju vojnu akciju u, kako su ocijenile Sjedinjene Države, jednostranom napadu koji ne unapređuje interese SAD-a i Izraela.

Sjedinjene Države tradicionalno štite svojega saveznika Izrael u Ujedinjenim narodima. Američka potpora izjavi Vijeća sigurnosti, koja se mogla odobriti samo konsenzusom, odražava nezadovoljstvo predsjednika Donalda Trumpa napadom koji je naredio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

"Članovi Vijeća istaknuli su značaj deeskalacije i izrazili solidarnost s Katrom. Istaknuli su i svoju potporu suverenitetu i teritorijalnom integritetu Katra", stoji u izjavi iza koje stoje Velika Britanija i Francuska.

Naširoko osuđena operacija na Dohu posebno je osjetljiva jer je Katar bio domaćin i posrednik u pregovorima čiji je cilj zajamčiti prekid vatre u ratu u Gazi.

"Članovi Vijeća naglasili su da oslobađanje talaca, uključujući i one koje je ubio Hamas, kao i okončanje rata i patnje u Gazi, moraju ostati glavni prioritet", stoji u izjavi Vijeća sigurnosti.