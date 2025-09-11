Obavijesti

News

Komentari 1
OSUDA UZ POTPORU SAD-A

Vijeće sigurnosti UN-a osudilo nedavni napad na Katar. U izjavi nisu spomenuli Izrael...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vijeće sigurnosti UN-a osudilo nedavni napad na Katar. U izjavi nisu spomenuli Izrael...
Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

"Članovi Vijeća istaknuli su značaj deeskalacije i izrazili solidarnost s Katrom. Istaknuli su i svoju potporu suverenitetu i teritorijalnom integritetu Katra", stoji u izjavi iza koje stoje Velika Britanija i Francuska...

Vijeće sigurnosti UN-a u četvrtak je osudilo nedavne napade na glavni grad Katara Dohu, ali nije spomenulo Izrael u izjavi koju je prihvatilo svih 15 članica, uključujući i izraelsku zemlju saveznicu Sjedinjene Države.

Izrael je, u napadu u utorak pokušao smaknuti političke vođe Hamasa, eskaliravši svoju vojnu akciju u, kako su ocijenile Sjedinjene Države, jednostranom napadu koji ne unapređuje interese SAD-a i Izraela.

SUKOB Katarski premijer: Netanyahu mora biti priveden pravdi
Katarski premijer: Netanyahu mora biti priveden pravdi

Sjedinjene Države tradicionalno štite svojega saveznika Izrael u Ujedinjenim narodima. Američka potpora izjavi Vijeća sigurnosti, koja se mogla odobriti samo konsenzusom, odražava nezadovoljstvo predsjednika Donalda Trumpa napadom koji je naredio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

"Članovi Vijeća istaknuli su značaj deeskalacije i izrazili solidarnost s Katrom. Istaknuli su i svoju potporu suverenitetu i teritorijalnom integritetu Katra", stoji u izjavi iza koje stoje Velika Britanija i Francuska.

KAŽE DA TO PRIPADA NJIMA... Izraelski premijer Netanyahu: Neće biti palestinske države!
Izraelski premijer Netanyahu: Neće biti palestinske države!

Naširoko osuđena operacija na Dohu posebno je osjetljiva jer je Katar bio domaćin i posrednik u pregovorima čiji je cilj zajamčiti prekid vatre u ratu u Gazi.

"Članovi Vijeća naglasili su da oslobađanje talaca, uključujući i one koje je ubio Hamas, kao i okončanje rata i patnje u Gazi, moraju ostati glavni prioritet", stoji u izjavi Vijeća sigurnosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...
Pronašli pušku kojom je ubijen Kirk. FBI objavio fotografije sumnjivca: Nude i nagradu...
UBOJSTVO CHARLIEJA KIRKA

Pronašli pušku kojom je ubijen Kirk. FBI objavio fotografije sumnjivca: Nude i nagradu...

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Trump se obratio naciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025