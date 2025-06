Kako je muljao 'čudotvorni' liječnik sa Sv. Duha? 'Mojih je 800 eura, tebi i kolegi po 300'

Uhićeni doktor Zoran Krstonijević (50) više ne radi u KB-u Sveti Duh, kako su 24sata doznala. Papirologiju je bolnicu poslao u četvrtak rano ujutro, a otkaz je stupio na snagu momentalno. To je bio jedan od uvjeta da Uskok ne zatraži istražni zatvor. Krstonijević, dva tehničara Mario L. (33) i Josip K. (47), medicinska sestra, referentica u bolnici, medicinski tehničar, stariji pacijent, Tomislav Š. (38) i još dvoje uhićeni su u srijedu zbog zloporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita te poticanja na ova kaznena djela.

Kako smo doznali, istražitelji su ih prisluškivali mjesecima, nakon što su snimili kako pacijenti ulaze na Hitnu KB-a Sveti Duh šepajući ili uz pomoć štaka, takvi sjedaju u čekaonicu, a nakon pregleda kod Krstonijevića izlaze. Nakon što su malo poodmakli od bolnice, prestali bi koristiti štake ili šepati. Uskok je objavio detalje, kažu da je organizirana ekipa novac za “usluge” uzimala od srpnja 2024. do svibnja 2025. godine.

Prema njihovu priopćenju, Krstonijević i dva medicinska tehničara, Mario L. i Josip K., imali su dogovor da jedan od njih dočekuje ljude koji su došli po papire za bolovanje ili na operaciju preko reda. Mario L. je bio i posrednik u sređivanju papira za odgodu odlaska u zatvor Tomislava Š., od kojega je uzeo 600 eura, od čega je 300 zadržao sebi, a 300 dao Krstonijeviću.

Josip K. je Krstonijeviću, prema Uskoku, ali i doktorovu priznanju, pomogao progurati dva pacijenta na operaciju preko reda, i to za 1000 eura, od kojih je 800 zadržao, a 200 dao Josipu.

- Nadalje je I. okr., uz posredovanje IV. okr., a u jednom navratu i uz posredovanje VII. okr., za dogovorene novčane naknade od po 1000 eura, bez obzira na postojeće liste čekanja, V., VI. i VIII. okr. obavio operativne zahvate, s time da je u dva navrata I. okr. primio po 800 eura, a po 200 eura je predao IV. okr., dok je u trećem navratu primio 300 od dogovorenih 1000 eura, od čega je IV. okr. predao 100 eura - piše Uskok.

Svojoj poznanici, medicinskoj sestri (40), pomogao je da ode na putovanje za godišnji s partnerom, i to tako da je na njezino traženje partneru sredio papire tako da dva tjedna može biti na bolovanju. Da to što bolje prikrije, napravio mu je i dijagnostičke pretrage i specijalistički pregled iako mu to nije trebalo. Drugim riječima, neki pacijent je kasnije došao na red na preglede jer je Krstonijević dečku svoje poznanice sređivao papire za bolovanje kako bi mogao otići na putovanje, umjesto da uzme godišnji odmor.

Kad je u pitanju operacija pacijenta iz privatne poliklinike u Samoboru u kojoj je zaposlen, tu operaciju je dogovorio s pacijentom iako je znao da poliklinika nema potrebnu opremu. Treći medicinski tehničar mu je pomogao nabaviti instrumente koji mu trebaju, a pacijent je onda operiran kao hitan pacijent u KB-u Sveti Duh iako uopće nije bio tamo pacijent. Tu operaciju je onda platio HZZO, a da stvar bude gora, pacijentu je svejedno naplatio operaciju 1400 eura u okviru privatne poliklinike, od čega je doktor dobio 500 eura. Tako ni poliklinika nije posumnjala da Krstonijević radi protiv zakona, a on je operaciju praktički dva puta naplatio: jednom HZZO-u, jednom pacijentu.

Šteta za HZZO zbog neosnovanih pretraga i pregleda je 803 eura i 66 centi.

- Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove - kažu iz Uskoka, što znači da su svi pušteni na slobodu, većinu su još u srijedu navečer članovi obitelji pokupili na Oranicama, u Jedinici za zadržavanje i prepratu PU zagrebačke na Oranicama.

Tijekom srijede Krstonijevićevi poznanici, prijatelji i kolege javljali su se 24sata, neki s argumentima da ga se nije trebalo uhititi jer “drugi njegovi kolege uzimaju više”. Na opasku 24sata da bi to trebali prijaviti, kažu da nema smisla jer će to samo uzrokovati neugodnosti za njih same zato što će, kako kažu, biti izloženi pritiscima i mobingu. Jedan od sugovornika ide toliko daleko da govori da su ti koji su uzimali više sami prijavili Krstonijevića. Doktoru su istražitelji došli u stan, oduzeli mobitel, obavili pretres, pa krenuli na KB Sveti Duh i u privatnu polikliniku u Samoboru, u kojoj paralelno radi. Uz to, on je i voditelj medicinske službe Škole nogometa NK Lokomotiva u Zagrebu. Od svega toga će sad morati odustati jer ima mjeru zabrane obavljanja liječničkog posla, barem dok pravosudni proces ne završi.

Uz to, Hrvatska liječnička komora pokrenula je protiv njega postupak razrješenja s mjesta zamjenika člana Časnog suda HLK. Sve ove posljedice su zbog mita od oko 2200 eura, koliko je priznao da je uzeo. Njemu bliski ljudi kažu da ne razumiju zašto bi netko s uspješnom karijerom i više prihoda, koji prelaze priznatu cifru, riskirao sve. Za pravosudni sustav to je nebitno, imaju dokaze, priznanje i iduća faza postupka je prihvaćanje nagodbe na sudu i presuda. No cijela ova situacija, od uzimanja mita, preko uhićenja, pa izjava poznanika, prijatelja i građana, pokazuje da je korupcija sistemski problem i zdravstva i društva. Iz Ministarstva su poručili da korupcija ima ime i prezime, a ako su istiniti navodi da su “drugi kolege uzimali više”, Krstonijević neće biti zadnji kojemu će istražitelji pokucati na vrata.