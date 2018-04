Kako je pizza-majstor postao ministar tako blizak Tuđmanu?

Rekao nam je da se on dogovorio s Miloševićem da ta dva tima rade na normalizaciji odnosa Srbije i Hrvatske. No trebalo je skriti pravi smisao tih pregovora. U tim pregovorima uopće nije bilo riječi o normalizaciji odnosa između Zagreba i Beograda. Na njima se isključivo razgovaralo o podjeli BiH između Hrvatske i Srbije. Rekao nam je tada da su se on i Milošević oko toga načelno dogovorili, a da mi vidimo kako povući konkretnu crtu razgraničenja.

Je li vam dao i neke konkretne upute?

Dao nam je direktive, a vodili smo tri runde pregovora. Poslije svake runde referirali smo mu što se događalo na tim sastancima. U jednom sam mu trenutku rekao: „Franjo, molim te, nema ništa od tih razgovora.“ Pitao me je: „Zašto?“ Odgovorio sam mu: prvo, zato što se ne možemo dogovoriti. Rekao sam mu da su Srbi maksimalisti. Tražili su Baranju i Kninsku krajinu. Pa kako ćemo se onda s njima dogovoriti? Odgovorio mi je da ne kompliciram jer su se Sloba i on dogovorili. Inzistirao je da nastavimo razgovore. Pokušao sam ga upozoriti i na sljedeći problem. Ako bi nam i uspjelo podijeliti BiH, onda ćemo imati i druge prepreke. Prva je bila međunarodna zajednica, koja je jasno deklarirala da nema promjena granica među republikama bivše Jugoslavije. Odgovorio mi je: „Pusti ti međunarodnu zajednicu, što Sloba i ja dogovorimo, oni će to prihvatiti, prije ili poslije. Jer međunarodna zajednica neće imati drugo rješenje.

A što bi, u tom slučaju, bilo s Bošnjacima?

To je bila druga prepreka na koju sam upozoravao. Rekao sam da će se Muslimani pobuniti, čak i kad bi se Hrvatska i Srbija uspjele dogovoriti. Tada me je počeo ismijavati. Bilo mu je nezamislivo da Muslimani mogu spriječiti eventualni dogovor Srbije i Hrvatske o podjeli BiH. Bio je uvjeren da oni protiv toga ne mogu ništa napraviti. Poslije se pokazalo da sam ipak bio u pravu. Muslimani su stvorili vojsku od 200.000 ljudi i jednostavno se nisu dali. U to sam se vrijeme u jednom trenutku sreo i s Alijom Izetbegovićem i pitao ga zna li za planove o podjeli BiH. „Kako ne bih znao. Mi smo dobili informacije iz Karađorđeva“, odgovorio mi je. Mislio sam da mu otkrivam Ameriku, a on je već sve znao.

Nije, dakle, bilo jednostavno predsjednika Tuđmana uvjeriti u svoje stavove?

Svaki put kad sam ga pokušao odvratiti tvrdnjama da međunarodna zajednica to neće dopustiti, tvrdoglavo mi je uzvraćao: „Hoće, hoće.“ U jednom je trenutku rekao: „Mi ćemo pomoći Srbiji da se proširi, a ona će pomoći nama da se proširimo.“ A to je proširenje trebalo biti na račun BiH. Nakon toga će, bio je uvjeren, odnosi između Srbije i Hrvatske biti kao odnosi između Francuske i Njemačke, koje su u 70 godina vodile tri rata. Bit ćemo najbolji saveznici, ali kad podijelimo BiH. Ponovo sam ga nastojao uvjeriti da međunarodna zajednica neće na to pristati. Nije to želio prihvatiti tvrdeći da nema opstanka Hrvatskoj bez podjele BiH.

Je li, međutim, računao na to da to može dovesti do rata?

Moram priznati da s ratom uopće nije računao. Nikada ga nije uzimao u obzir u prethodnim razmatranjima. Smatrao je da će Hrvatska i Srbija, kad podijele BiH, biti dobre saveznice. S druge strane, smatrao je da međunarodna zajednica ne može i neće intervenirati. Pitao me je kako će to međunarodna zajednica intervenirati, čime. Govorio je da je to nemoguće.

Američki utjecaj na Tuđmana

Jeste li mu proturječili?

Podsjećao sam ga da je i njega, ali i Miloševića u Beogradu posjetio američki veleposlanik Warren Zimmermann i da im je rekao da nema ništa od promjena republičkih granica. U istom su tonu bile i sve poruke tadašnjeg američkog državnog tajnika Jamesa Bakera. Govorio mi je da je to što govorim bez veze. Odmahivao je rukom i tumačio mi kako ništa ne razumijem. Franjo Tuđman vodio je svoju politiku bez ikakvih ambicija da objasni i protumači zašto nešto radi. Bosnu treba podijeliti i gotova stvar. O tome se nema što pričati.

Što ste vi konkretno radili u tim pregovorima?

Pokušavali smo srpsku delegaciju vrtjeti oko malog prsta. Preliminarno pitanje koje smo uvijek postavljali bilo je: priznajemo li rezultate Drugog svjetskog rata. Taj je rat stvorio federativnu Jugoslaviju s granicama republika. Kosta Mihajlović nam je rekao: „To su gluposti. Tito i Kardelj stvorili su te granice. Oni su stvorili takvu Jugoslaviju, pa Srbi onda ne priznaju rezultate NOB-a.“ Doslovno je tako rekao. Mi smo, pak, inzistirali na tome. Prije bilo kakvih drugih razgovora rekli smo da mi priznajemo rezultate Drugog svjetskog rata, a NOB je stvorio BiH. Tvrdili smo da to mora biti polazište, a oni takav pristup nisu prihvaćali.

Niste prihvatili ni tezu da je BiH stvorio turski imperij?

Ne. To smo morali i Tuđmanu objašnjavati, iako njemu nije bilo moguće bilo što objasniti.

No s predsjednikom Tuđmanom poznavali ste od prije.

Znali smo se još iz Generalštaba JNA iz Beograda. Bili smo soba do sobe, tri pukovnika: Franjo Tuđman, ja i Veljko Kadijević, koji je u vrijeme početka rata u bivšoj Jugoslaviji bio ministar obrane. Od 1958. do 1962. nas trojica radili smo zajedno u Prvoj upravi Generalštaba. To je bila elitna organizacijska jedinica bivše jugoslavenske vojske zadužena za izradu ratnog plana…

Josip Manolić u svojim je memoarima otkrio i zapanjujuću informaciju prema kojoj su u uhićenju Andrije Hebranga važnu ulogu imala dva hrvatska oficira JNA. Jedan se zvao Dušan Bilandžić, a drugi - Franjo Tuđman! Ta činjenica dosad nije bila javno komentirana – znalo se samo da je Hebranga priveo Ivan Gošnjak. Nakon uspostave višestranačja pokazalo se, piše on, da su Hebrangov dosje vidjela samo četiri čovjeka – Josip Broz Tito, Mika Špiljak, Josip Vrhovec i Franjo Tuđman. „Špiljak je”, piše Manolić, „krajem '80-ih dosje čitao u sjedištu SDS-a u Savskoj ulici. Osobno je dolazio danima, vodeći bilješke, te je na kraju jednom mojemu prijatelju rekao: ‘Sad mi je jasnija uloga mojih partijskih drugova.’”

Foto: screenshot/HRT

„Pravo je pitanje što smo mi u godini kad je postajalo jasno da će se Jugoslavija raspasti, zapravo dobili. Jesu li stranice dosjea koje nedostaju nastavak obavještajne operacije ‘zaštita hrvatskih kadrova’ u Hebrangovoj likvidaciji ili priprema nekoga novog razdoblja? Jesu li jugoslavenske službe, izuzimajući pojedine dokumente iz dosjea, zapravo zaštitile tadašnjega majora Franju Tuđmana (1948.) ili majora Dušana Bilandžića, koji će zajedno s Gošnjakom i Kadijevićem uhapsiti Hebranga?

Predsjednik Franjo Tuđman izuzeo je iz Hrvatskog državnog arhiva dosje o Hebrangu, a motive sklanjanja tog dosjea moguće je samo naslućivati“, piše Manolić.

Jednoga dana i ta će tajna, vjerojatno, biti otkrivena. No vratimo se ministru obrane Gojku Šušku.

Zagonetni Šušak i Udbin arsenal

Evo vrlo zanimljivog odlomka u kojemu Manolić opisuje jedan zagonetni detalj koji ipak mnogo toga razotkriva u vezi sa Šuškom.

„Po dolasku iz Kanade“, piše Manolić, „Šušak je smješten u naš hotel u Ilici. Ubrzo je neki izvor SZUP-u dojavio da Šušak u hotelskom stanu ima cijeli arsenal specijalnog oružja za nečujne likvidacije. Osobno sam bio odgovoran za Tuđmanovu sigurnost i provjeravao istinitost svake informacije o sumnjivim ljudima koji su ga okruživali. No Šušak je bio jedan od ministara koji je Tuđmanu mogao prići svakodnevno. Stoga sam vrlo povjerljivoj osobi naložio tajni pretres Šuškova hotelskog stana. Donio mi je iznenađujuće i zabrinjavajuće informacije: Gojko Šušak posjeduje oružje za likvidaciju kojima se služe obavještajci, proizvedeno u Institutu SSSDS-a u Beogradu, poznatijem kao Udbin institut. Sljedećeg dana opet smo neovlašteno ušli u sobu da bismo snimili Šuškov arsenal, ako se što dogodi, da imam dokaze gdje se oružje nalazilo…“

Manolića su te spoznaje, priznaje u knjizi, duboko zabrinule, pa je odlučio nastaviti praćenje Šuška.

„Odlučio sam se“, piše dalje Manolić, „za puni nadzor hotela u Ilici. Pokazat će se da u hotelu Gojko Šušak svakodnevno, preko jedne Tuđmanove tajnice, preuzima informacije iz njegova ureda u Banskim dvorima. Nisam Tuđmana informirao o tim spoznajama, ali još postoji svjedok koji je vidio oružje i raznovrsnu opremu. Tu su i fotografije i videosnimke. Kad je povjerljivi posjetitelj Šuškove sobe uletio u moj ured s tom informacijom, osjećao sam se kao da se zrakoplov srušio na Banske dvore, a nećemo ostati živi zbog sadržaja informacije. Vrsta Šuškova oružja sugerirala je njegove veze sa saveznom Udbom ili vojnim KOS-om. Moja je uloga time poprimila novu dimenziju“, zaključuje Manolić, no dodaje da ključne dokaze ipak nije dobio jer je poštovao Tuđmanov izbor.

„Nismo ozvučili sobu i nismo došli do možda kompromitirajućih spoznaja, posebno državnih tajni koje su tajnice otkrivale Gojku. On je bio ministar i Tuđmanov izbor, i to sam poštivao iako se s time nisam osobno slagao. Nisam mogao prihvatiti da ministar ima neprijavljeno oružje, najmanje da ima oružje za posebne namjene. Možda se Šušak svojim arsenalom pravio važan pred svojim obožavateljima, stvarajući dojam o hrvatskom agentu 007, bez ikakve zadnje namjere, no za mene je to bio svojevrstan signal da imam posla sa specijalnim igračem…“

Mnoge ljude u vrhu nove hrvatske vlasti šokirala je bliskost Gojka Šuška i Josipa Perkovića. Njih su dvojica, prema službenim biografijama, izgledali kao smrtni neprijatelji: bivši načelnik Udbe i bivši emigrant iz Kanade… No čini se da su veze ove dvojice bile uspostavljene znatno prije, i da baš i nisu bile neprijateljske.