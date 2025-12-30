Kako mu je to uspjelo? Autom izletio među solare kod Obrovca

Prometna nesreća, u kojoj je automobil odletio među solarne panele, dogodila se u utorak u mjestu Glinice kod Obrovca. Policija je zaprimila dojavu oko 7.30 sati, kada su izašli na teren. Automobil je izletio s ceste i završio među solarnim panelima, potvrdila nam je zadarska policija.

Foto: Čitatelj 24sata

Radi se o samoslijetanju, a kako je i zbog čega došlo do toga, nije jasno.

- Prolazio sam tuda i vidio auto na solarnim panelima. Nije mi jasno kako se to dogodilo - pa 50-ak metara je udaljen od ceste - priča nam čitatelj kojeg je prizor iznenadio.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako je policiji za sada poznato, ne bi se trebalo raditi o teškim ozljedama. Očevid je u tijeku.