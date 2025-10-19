Obavijesti

News

Komentari 4
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
5
Foto: Gonzalo Fuentes

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez

U jednom od najpoznatijih muzeja na svijetu, pariškom Louvreu, jutros se odvila pljačka koja već sada ulazi u povijest. U samo sedam minuta, skupina kriminalaca uspjela je izvesti savršeno koordiniranu krađu dragulja neprocjenjive vrijednosti iz poznate galerije Apolon.

„Riječ je o velikoj pljački. Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti.“ To je izjavio ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez u razgovoru za France Inter, potvrdivši da se u ranim jutarnjim satima u muzeju Louvre dogodila jedna od najbržih i najorganiziranijih pljački u novijoj francuskoj povijesti.

Prema riječima bivšeg pariškog policijskog prefekta, „očito je riječ o ekipi koja je ranije obavila detaljno izviđanje“, a vitrine su bile precizno izrezane brusilicom, prenosi Le Parisien.

NAKIT IZ NAPOLEONOVE ZBIRKE Drama u Parizu: Lopovi ukrali dragulje iz Louvrea, zatvorili su muzej. Tragaju za kradljivcima
Drama u Parizu: Lopovi ukrali dragulje iz Louvrea, zatvorili su muzej. Tragaju za kradljivcima
Police vehicle stands near the entrance to the Louvre museum after reports of a robbery, in Paris
Foto: Gonzalo Fuentes

Istraga za „organiziranu pljačku“

Državno odvjetništvo u Parizu otvorilo je istragu zbog krađe u okviru organizirane skupine i udruživanja za počinjenje kaznenog djela. Istragu vodi Brigada za suzbijanje razbojništava (BRB) uz potporu Središnjeg ureda za borbu protiv krijumčarenja kulturnih dobara (OCBC).
„Šteta se još procjenjuje, a istraga je u tijeku“, stoji u priopćenju pariškog tužiteljstva.

Brza i tiha evakuacija posjetitelja

Ministar Nuñez potvrdio je da nitko nije ozlijeđen. „Morali smo evakuirati sve posjetitelje, ponajprije kako bismo sačuvali tragove i dokaze“, rekao je. Prema Ministarstvu unutarnjih poslova, evakuacija je prošla bez incidenata i u potpunom miru.

Reports of a robbery at the Louvre museum, in Paris
Foto: Gonzalo Fuentes

„Velika ranjivost francuskih muzeja“

Nuñez je priznao da francuski muzeji pokazuju određenu ranjivost. „Ne možemo spriječiti sve, ali činimo sve kako bismo što prije pronašli počinitelje“, izjavio je. Istraga će se oslanjati na video snimke, usporedbe sa sličnim slučajevima te pokušaj da se „pojača mreža“ oko osumnjičenih. Ministar nije isključio mogućnost da su počinitelji strani državljani.

Panika ispred Louvrea

Nakon dojave o pljački, promet je zaustavljen oko Piramide Louvrea, a pristup s obale Seine zatvoren. Turisti nisu mogli prići muzeju.

„Što se događa?“ upitao je jedan od njih, na što mu je policajka kratko odgovorila: „Pogledajte vijesti.“

Prvi tragovi – razbijena carska kruna

Prema informacijama lista Le Parisien, jedan od ukradenih dragulja pronađen je izvan muzeja. Radi se, navodno, o kruni carice Eugénie, koja je razbijena tijekom bijega lopova.

Prema prvim rezultatima istrage, pljačkaši su iz galerije Apolon odnijeli više izloženih komada nakita, među kojima su se nalazili i rijetki dijamanti i povijesni dragulji neprocjenjive vrijednosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025