Kako traže BB Marijanu, Becker u zloglasnom zatvoru, Bljesak i Milanovićev novi žestoki napad

Potraga za BB Marijanom

Istražiteljima je trenutno u fokusu područje oko Mosta Mladosti jer je na sredini mosta slučajni prolaznik pronašao Marijaninu torbicu u kojoj se nalazio i njezin mobitel. Proveli smo dan s HGSS-ovcima koji rone u opasnoj rijeci i traže tragove. Više o tome ovdje:

Milanović opet raspalio po Plenkoviću

Nisam ja proglasio tvrdu kohabitaciju nego on. Nisam ja Gotovinu proglasio udbašem, nego on. Ovo nije prvi put da nismo zajedno. I prošle godine je pobjegao od mene u Okučanima. Fućka mi se jer imam bolje društvo od njega. Ali to izgleda jadno. Nisam mu ja mater, ja sam vrhovni zapovjednik vojske, sipao je Milanović u jednom dahu. Više o tome ovdje:

Umro je legendarni Ivica Osim, ovako je pričao Modriću i SFRJ

Zadnji izbornik bivše Jugoslavije Ivica Osim sudjelovao je na Kongresu europskih trenera u Splitu prije deset godina. Tad nam je legendarni trener progovorio je o mnogim temama, među ostalim i što misli o poplavi mladih i neiskusnih trenera, koji se regrutiraju iz redova vrhunskih igrača, Luki Modriću, bivšoj državi... Više o tome ovdje:

Vojna analiza: Kako su potezi Milana Martića i 'Krajine' doveli do Bljeska

Ukupno je bilo angažirano 16.374 vojnika, 103 komada oružja topništva za potporu, 29 tenkova i 12 oklopnih transportera. Cilj akcije je bilo brzim udarima na ključna mjesta onesposobiti neprijatelja. Više o tome ovdje:

Ovo je zatvor u kojem će biti Boris Becker

Zatvorenici u ćelijama ovog zloglasnog zatvora provode i do 22 sata dnevno, a neki od sreće, ako se 'potrefi' vrijeme, tad izlaze i trepću gledajući u sunčevu svjetlost. Tamo će sad biti i jedan od najboljih tenisača 20. stoljeća. Više o tome ovdje:

